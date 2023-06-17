Bir CEO'ya göre aslında herkesin kullanabileceği 'süper güç'

Dijital İş Dönüşümü üzerine çalışan Publicis Sapient CEO'su Nigel Vaz, CNBC'ye yaptığı açıklada çizgi roman kahramanlarının bu teknoloji gücünün aslında gerçek dünya için de geçerli olduğunu söylüyor. Yapay zeka gibi yeni teknolojiler ve bu teknolojilerin iş hayatına etkilerine yönelik korkular artarken Vaz, bu teknolojinin aslında onu kullanabilen kişiler için bir süper güç olduğunu düşünüyor.

'ÇOCUKKEN DİSPRAKSİM VARDI'

Vaz, kendisinin potansiyelini ortaya çıkaran şeyin de bilgisayarların yükselişi olduğunu söylüyor ve kendi yaşamından şu örneği veriyor: "Çocukken ince motor becerilerini çok etkili bir şekilde yerine getirememe anlamına gelen dispraksim vardı. Bu da fikirlerimi ya da düşüncelerimi yazılı olarak ifade etmekte zorlandığım anlamına geliyordu. Bilgisayarları keşfetmek benim için her şeyi değiştirdi. Çocukken etrafım çizgi romanlarla çevriliydi. Batman ya da Ironman gibi çizgi roman kahramanlarının çoğu teknolojiyle güçlendirilmiş sıradan insanlardı ve bu güçlendirme onları süper kahramanlara dönüştürdü. Teknolojiyi süper güç olarak kullanabilenler sadece çizgi roman kahramanları değil. Bu dersin sadece çocukken benim için değil, bugün ürettikleri açısından yarattıkları açısından her birey ve kuruluş için geçerli olduğuna inanıyorum".

