Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor

İlk internet kafe 1994 yılında Londra'da açıldı. 1 yıl sonra 1995 yılında Türkiye ilk internet kafe ile tanıştı. Cyber Cafe o yıl Nişantaşı Rumeli Caddesi'nde kuruldu. İnternet kafeler aynı yıl hızla bir ticari sektör haline geldi. 1996'da adeta internet kafe patlaması yaşandı. İlgi o kadar büyüktü ki bilgisayarlara oturmak için sıra bile bekleniyordu.

3 AYDA 360 KAFE KAPANDI, 5 KAFE AÇILDI

Ancak görünüşe göre internet kafelerin o ışıltılı dönemi geride kaldı. Hürriyet’e konuşan İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, “İnternet kafe sayısı hızla azalıyor. Türkiye genelinde 27 bin internet kafe vardı. Şimdi sayı 5 bine geriledi. Oda kayıtlarına göre son 3 ayda 360 internet kafe işletmesel nedenlerle kapanmış gözüküyor. Aynı dönemde yeni açılan internet kafe sayısı ise sadece 6” diye konuştu.

MASA BAŞINA 80 BİN LİRA

Taşkıran'a göre kafelerin kapanmasının ana nedeni maliyetler; hızla yükselen bilgisayar fiyatları, kiralar ve akıllı telefonlar sektörü vurdu. Bilgisayar başına yatırımın 80 bin liraya kadar çıktığını belirten Taşkıran, "Bilgisayarlar 4 yılda bir yenileniyor. Bilgisayarlar eskidiği zaman gençler gelmek istemiyor" diyor.

OYUN SALONUNA DÖNÜŞENLER AYAKTA KALDI

Taşkıran, “Şu an İstanbul’da ve Anadolu’nun çoğu bölümünde saatlik ücretler 18-20 lira bandında. Ancak konfor alanı fazla ve teknoloji yatırımı yeni olan dükkânlarda bu ücret 40 liraya kadar çıkıyor” diyor. İnternet kafelerin dönüştüğünü ve bir oyun dünyası oluştuğunu belirten Taşkıran “Artık internet kafeler daha çok Esenyurt, Bağcılar ve Bahçelievler gibi alanlarda popülerliğini koruyor. Gaming merkezlerine dönüşenler ise iyi bir yatırım fırsatı sunuyor. Şu an 100 bilgisayarla hizmet veren bir salonun aylık geliri 400 ila 600 bin lira arasında değişiyor” diyor.

