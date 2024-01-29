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Bir ekspertiz şirketine göre aracın fiyatını düşüren asıl faktör...

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, pek çok kişinin boyaya takıldığını belirterek "Asıl değer düşüklüğünü ortaya çıkaracak şey ağır hasar geçmişi, bunu anlamanın en iyi yolu ise şasi kontrolü" diyor.

29 Ocak 2024 | 13:19
Bir ekspertiz şirketine göre aracın fiyatını düşüren asıl faktör...

Yılda 4 milyon aracın boyandığını belirten RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı “Ortalama araç parkı yaşımız 15’e dayandı. Böyle bir araç parkında tüketiciler de ekspertiz firmaları da boyalı parça sayısından çok, boya işleminin niteliğine ve kaporta onarımının, aracın orijinaliyle uyum sağlamasına dikkat etmeli. 

TSE belgeli servislerde, fabrika boya kalitesine maksimum sadık kalınarak, uzman eğitimli teknisyenler tarafından uygulanan profesyonel boya işlemi, aracın değerini korur.  Bir parçanın sökülüp takılması, büyük bir hasar alındığı anlamına gelmemeli. Veya aracın direğinde dolu hasarı nedeniyle boya yapılmış; halbuki mukavemet kaybı yok. Bu aracın büyük bir kazaya karıştığı yorumu yapılıyor. Parça sökülmeden düzeltilmesi ve boyanması mümkün değilse ve orijinale sadık biçimde, standartlar çerçevesinde işlem yapılmışsa aracın değerinin düştüğünden söz edilemez. Asıl değer düşüklüğünü ortaya çıkaracak şey ağır hasar geçmişi, bunu anlamanın en iyi yolu ise şasi kontrolü. Halen sektörde şasi kontrolü gözle, elle yapılıyor. Bu yöntemle şasideki milimetrik oynamaları nasıl anlayacaksınız? Sadece tamponu boyalı, ancak ağır hasar geçmişi olan araçlarla dahi karşılaşıyoruz ki tampon boyasına da maalesef bakılmıyor. Elektronik şasi kontrolünü can ve mal güvenliğimiz açısından önemsiyoruz" diyor. 

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