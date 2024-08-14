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Bir okul çantasının bu yılki maliyeti belli oldu

Bu yıl okul sırasına oturacak birinci sınıf öğrencisinin en temel ürünlerden oluşan okul çantasının maliyeti 1625 liradan başlıyor. Bir velinin geçen yıl aynı liste için 1053 lira ödemesi gerekiyordu.

14 Ağustos 2024 | 03:30
Son Güncellenme: 14 Ağustos 2024 | 03:50
Bir okul çantasının bu yılki maliyeti belli oldu

CNBC-e'ye konuşan Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Genel Sekreteri İrem Özkal, toplam 22 kalemden oluşan ve her üründen 1 adet seçilerek yapılan listenin bu yıl 1625 lira gibi bir maliyeti ortaya çıkardığını söyledi.

Bu yıl liste yüzde 35 ila 60 arasında zam gördü

Defter, resim defteri, kalem, silgi, abaküs, oyun hamuru, kuru ve pastel boya, çanta, suluk ve mataradan oluşan listedeki ürünlerin geçen yıla göre yüzde 35 ila yüzde 60 zamlandığını belirten Özkal, "Enflasyonist ortamda çoğu kırtasiye ürününün hala ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz" dedi. TÜKİD tarafından hazırlanan listede geçen yıl 15 lira olan 60 yapraklı yazı defteri bu yıl 28 lira olarak fiyatlanırken 12'li kurşun kalemin fiyatının 44 liradan 57 liraya, oyun hamurunun fiyatının 50 liradan 75 liraya sırt çantasının fiyatının 300 liradan 500 liraya, beslenme çantasının fiyatının ise 90 liradan 170 liraya çıktığı görülüyor.

Özkal: Velilerin tercihine göre fiyatlar artabilir

TÜKİD Genel Sekreteri İrem Özkal, listedeki ürünlerin kalitesine ve velilerin tercihine göre maliyetin artacağını da söylüyor. Zira ürün sayısı arttıkça ve seçilen malzemeler değiştikçe aynı listenin maliyeti 3 bin liraya kadar çıkabiliyor. Özkal, bu noktada "Bir sırt çantasını 400 liraya da alabilirsiniz 1000 liraya da. Bu tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre değişir" değerlendirmesinde bulunuyor.

Velilerin kırtasiye alışverişlerinde ürün güvenilirliğine dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulanan Özkal, "Kırtasiye ürünlerinin neredeyse tamamı testlerden geçiyor. Velilerin de ürünleri alırken güvenilir ürünleri tercih etmesi çok önemli. Zaten velilerin işini iyi bilen, ürünleri tanıyan, onları doğru yönlendiren kırtasiyelerden alışveriş yaptığında bir sorun yaşayacağını düşünmüyoruz" dedi.

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12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
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