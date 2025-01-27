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Bir plastik cerrah hiç tüketmediği 6 yiyeceği sıralıyor

İşte organlarını yaşlandırdığı için tüketmediğini söylediği 6 yiyecek...

27 Ocak 2025 | 10:35
Bir plastik cerrah hiç tüketmediği 6 yiyeceği sıralıyor

CNBC'de yer alan makaleye göre Dr. Anthony Yuon, yaptığı işin yaşlanmayı terse çevirmediğini, daha genç gösterebildiğini ama vücuttaki hücrelerin genç hücreler gibi çalışmadığını söylüyor. Yuan bu noktada "Öğrendiğim en önemli şeylerden biri, gıdanın ilaç olduğudur . Yanlış olanları yemek iç organlarınızı yaşlandırabilir, cildinizi bozabilir ve hatta ömrünüzü kısaltabilir" diyor. Kendisinin yemediği yiyecekleri ise şöyle sıralıyor:

1. Yanmış ve kömürleşmiş yiyecekler
2. Şekerli içecekler
3. Atıştırmalık yiyecekler
4. Çoğu süt ürünü (Yuan, süt ürünü tüketmek için yogurt gibi ilave şeker içermeyenlerin iyi seçenek olduğunu söylüyor)
5. Aşırı tuzlu yiyecekler
6. Rafine tahıllar

ÖNERDİĞİ YİYECEKLER

Yuan, vücudun hücre yenilenmesini destekleyen besinleri öneriyor.

-Meyveler (elma, yaban mersini, kivi, greyfurt ve kavun vb), 
-Sebzeler (roka, brokoli, havuç ve ıspanak) 
-Tahıllar
Yuan, "Yumurta, et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde mümkün olduğunca otla beslenmiş, otlatılmış veya doğada avlanmış olanları tercih ediyorum. Özellikle somon, uskumru ve sardalya ile morina, pisi balığı ve tilapia gibi yağsız balıkları seviyorum" diyor.

 

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