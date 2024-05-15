Bir Türk dizisi daha dünyada ilgi çekti: 63 ülkede ilk 10'da

Türkiye'de dizi ihracatı yaklaşık 21 yıl önce Deli Yürek dizisinin Kazakistan'a satılmasıyla başladı. Ve o günden bugüne ivme hep artarak sürdü... Akış devi Netflix üzerinden de Türk dizileri dünya genelinde önemli izlenme oranlarına ulaşıyor. Bu kez listede yeni bir dizi var... İşte detaylar:

1 KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 1. SEZON Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş'un yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 1. sezonu bir süre önce Netflix'te izleyici ile buluştu. Dizi, ilk hafta (6-12 Mayıs haftasında) Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi oldu. Ancak durum bununla sınırlı değil.

2 DÜNYADA 3. SIRADA Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ilk haftasında Netflix'te dünya genelinde İngilizce olmayan diziler arasında en çok izlenen 3. dizi oldu. 21.300.000 saatlik izlenme süresi İngilizce diziler arasında da ilk 2'ye girecek kadar yüksek.

3 63 ÜLKEDE İLK 10'DA Kimler Geldi Kimler Geçti, 63 ülkede en çok izlenen ilk 10 dizi arasına girdi. Dizinin Arjantin'den Yunanistan'a, Fas'tan Malta ve İtalya'ya kadar dünyanın çok farklı ülkelerinde izleyici çektiği görülüyor.

4 DİZİNİN KONUSU Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Genç bir avukat, acı verici bir ayrılığın ardından modern ilişkilerin karmaşık dünyasına adım atarken en yakın dostları ona destek olur.

5 24. DİZİ Kimler Geldi Kimler Geçti Netflix'in 24. yerli dizisi oldu. Dizinin senaryosunda Ece Yörenç imzası var.

6 TÜRK DİZİLERİNİN DÜNYA SERÜVENİ Ekonomist'in araştırmasına göre Türkiye'de dizi ihracatı yaklaşık 21 yıl önce Deli Yürek dizisinin Kazakistan'a satılmasıyla başladı. Ardından 2007'de Gümüş dizisinin Ortadoğu'ya satılmasıyla hareketlilik hızlandı. Sektörün kilometre taşlarından biri 2008'de Binbir Gece adlı yapımın Balkanlara satılması oldu. 2014'te Şili'de Mega kanalının Binbir Gece dizisini ekrana getirmesi, Latin Amerika bölgesinde Türk dizilerine duyulan ilginin temelini attı.