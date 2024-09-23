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Bitcoin'de Kamala Harris yükselişi

Kripto paralar, Fed'in faiz indirimi ve ABD Başkan adayı Kamala Harris'in açıklamalarının etkisiyle yükselişe geçti. Bitcoin, bir ay sonra yeniden 65 bin dolar sınırına yaklaştı.

23 Eylül 2024 | 10:24
Bitcoin'de Kamala Harris yükselişi

Kripto para piyasaları, Fed'in agresif faiz indirimi ve ABD Başkan adayı Kamala Harris'in açıklamalarının ardından yükseldi.

Fed'in parasal gevşeme döngüsüne sert başlangıç yapması, riskli varlarda etkisini hissettirdi. Kripto paralar ile ABD hisse senetleri arasındaki korelasyon 2022'deki zirve seviyesine yaklaştı.

Bu arada Demokrat başkan adayı Kamala Harris, rakibi Donald Trump'ın ardından kripto varlıklara yeşil ışık yaktı. En büyük kripto varlık Bitcoin, sabah saatlerinde yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini gördü. 64 bin 745 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu seviyeden gelen satışların ardından 63 bin 700 dolar civarına geriledi.

Ethereum da bugün yüzde 3'e yakın artışla 2 bin 657 dolar civarında alıcı buldu.

S&P 500 endeksi ile en büyük 100 kripto varlık arasındaki 40 günlük korelasyon katsayısı 0,67 seviyesine geldi. 2022'nin ikinci çeyreğinde bu katsayı 0,72 ile rekor seviyeyi görmüştü.

Kamala Harris, başkanlığı kazanması halinde kripto para endüstrisinin genişlemesi savunacağının sözünü verdi.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump da ABD'yi gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü olmasını sağlamayı planladığını açıklamıştı. (NTV) 

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