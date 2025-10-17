İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 6 Aralık 2024 tarihinde yapılan suç duyurusuna istinaden şüpheliler Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan, Hüseyin Halit Özdamar, Muhammed Güven, Çağkan Göktaş, İbrahim Şener, Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler tutuklandı

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında TCMB’nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen ''çipli plastik kart alımı ihalesi’’ ile ''Troy için spesifikasyon ve Applet yazılım geliştirme ihalesinde'' yapıldığı tespit edilen usulsüzlükler ile yine ''Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.'' ve ''Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi"nden ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları, yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden yapılan ödemeler ile eski BMK Genel Müdürü Baran Aytaş'a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin usulsüzlükler ile mevzuata aykırılıklara ilişkin bulgular tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 10 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan ve Muhammed Güven tutuklandı. Şüpheliler Çağkan Göktaş, İbrahim Şener ve Hüseyin Halit Özdamar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında oldukları tespit edilen Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.