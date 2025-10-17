ARA
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (17 Ekim)

Borsa İstanbul'dan bugün (17 Ekim) KAP'a pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sisteminde 3 hissede alının tedbir kararları duyuruldu.


Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (17 Ekim)

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GIPTA.E (Gıpta Ofis Kırtasiye), METRO.E (Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding) ve PINSU.E (Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş) payları 20 Ekim tarihli işlemlerden (seans başından) 19 Kasım tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Açıklamada şu bilgi paylaşılıyor:

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

 

