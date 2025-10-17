17 Ekim borsada gün sonu: Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 162,02 puan azalarak 10.208,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 32,55 puan ve yüzde 0,31 azalışla 10.338,24 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.053,74 puanı, en yüksek 10.344,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,56 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı. İşte borsada gün sonu özeti, sektörler ve yeni haftanın veri gündemi:
1 EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
- BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 204,33 puan ve yüzde 1,81 azalışla 11.062,96 puandan kapandı.
- Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti.
- Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile metal eşya makine, en çok kaybettiren yüzde 3,52 ile madencilik oldu.
- Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 1,00, mali endeks yüzde 1,29 ve teknoloji endeksi yüzde 3,94 değer kaybetti.
- BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 76'sı geriledi.
- Türk Hava Yolları, Petkim, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
2 10.053'Ü TEST ETTİ
ABD'de federal hükümetin kapalı kalması ve bankacılık sektörünün kredi sağlığına ilişkin endişeler fiyatlamalar üzerindeki etkili olurken, BIST 100 endeksi 10.053,74 seviyesini test ettikten sonra gelen alımlarla değer kazansa da haftanın son işlem gününü satıcılı bir seyirle tamamladı.
3 ANKET SONUCU
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış beklentisi yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.
4 GELECEK HAFTA GÜNDEM YOĞUN
Analistler, gelecek hafta yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak faiz kararı, yurt dışında ise Çin'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), perakende satışlar, sanayi üretimi verilerinin, Japonya'da dış ticaret dengesi ve TÜFE'nin, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), ABD'de TÜFE'nin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.
ABD'de haftaya kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.
5 FAİZ BEKLENTİ ANKETİ
AA Finans'ın TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketine göre ise ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde olurken, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.
6 Altının ons fiyatı 4 bin 247 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 247 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 6 milyon 205 bin lira oldu.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,15, bileşik getirisi yüzde 40,60 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,7562, satışta 41,9235 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,7443, satışta 41,9116 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1663, sterlin/dolar paritesi 1,3399 ve dolar/yen paritesi 150,328 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 60,9 dolardan işlem görüyor.