17 Ekim borsada gün sonu: Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak faiz kararı, yurt dışında ise Çin'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), perakende satışlar, sanayi üretimi verilerinin, Japonya'da dış ticaret dengesi ve TÜFE'nin, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), ABD'de TÜFE'nin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de haftaya kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.