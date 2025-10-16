Borsada bugün geri alım yapan 11 şirket (16 Ekim)

Borsada bugünkü (16 Ekim) pay geri alım işlemlerini KAP'a bildiren şirketler şöyle:
1 AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)
Açıklama şöyle:
16.10.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 25,20 TL – 25,68 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 25,434 TL) toplam 61.000 adet pay geri alınmıştır.
Şirketimizin 27.12.2023, 14.02.2025 ve 20.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 46.838.569 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,8015)
2 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKFGY)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 16.10.2025 tarihinde 900.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 35.704.495 adet payın sermayeye oranı %0,9155'dir.
3 AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (AKFIS)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli kararı kapsamında 16.10.2025 tarihinde 10.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 4.796.618 adet payın sermayeye oranı %0,7535'dir.
4 AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 ve 28.08.2025 tarihli kararları kapsamında; 16.10.2025 tarihinde 168.234 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 12.737.787 adet payın sermayeye oranı %1,0642'dir.
5 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)
Açıklama şöyle:
12 Eylül 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 16 Ekim 2025 tarihinde 60.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 6.320.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,0533)
6 ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)
Açıklama şöyle:
16.10.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 9,45 TL - 9,49 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 9,469 TL) toplam 700.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 25.12.2023, 20.03.2025 ve 29.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu ENERY payları toplamı 269.049.686 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,9894)
7 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz 16.10.2025 tarihinde 19,63 TL fiyattan 50.000 adet toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 1.050.000 adet olup, alınan paylar sonrasında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin sermayedeki payı %0,210 olmuştur.
8 KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TCKRC)
Açıklama şöyle:
16.10.2025 tarihinde 42,1022 TL fiyat ortalaması ile 200.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu TCKRC payları 494.370 adete ulaşmıştır. Söz konusu payların Şirket sermayesine oranı %0,2908'dir.
9 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Açıklama şöyle:
16.10.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,82 TL - 15,89 TL fiyat aralığından 30.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.10.2025 tarihi itibariyle %4,86'ya ulaşmıştır.
10 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından, 10/06/2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında,
16/10/2025 tarihinde; Borsa İstanbul'da pay başına 38,52 TL – 38,60 TL fiyat aralığından (ortalama 38,56 TL) toplam 250.000 TL nominal değerli MAVI B Grubu pay senedi geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 8.425.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık %1,06'dır.
11 NET HOLDİNG A.Ş. (NTHOL)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 05.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, 16.10.2025 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 42,24 - 43,00 TL fiyat aralığından 461.173 TL toplam nominal bedelli 19.675.473,18 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.10.2025 tarihi itibarıyla %8,04 sınırına ulaşmıştır.