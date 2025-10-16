50 hissedarla kurulan fabrika: 100. üretim yılına törenle başladı

ÜRETİM PLANLARI

Burada konuşma yapan Fabrika Müdür Vekili Sami Tekin, bu yılki üretim planlarına ilişkin bilgi vererek, "Her gün 3 vardiya halinde 1800 ton pancar işlenecek olup, bu dönemde 175 bin ton pancar işlenecek. 22 bin 500 ton kristal şeker üretilecek, yaklaşık 8 bin ton da melas üretilecek. Yaş pancar posası olarak da yaklaşık 48 bin ton küspe üretilecektir." dedi.