Borsa, altın, dolar: Haftanın kazandıranı belli oldu

- BIST 100 endeksi, en düşük 10.053,74 puanı ve en yüksek 10.683,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,77 altında 10.208,76 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,74 artışla 5 bin 760 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,69 yükselişle 38 bin 842 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 8 bin 955 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 7,74 artarak 9 bin 648 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 artarak 41,9530 liraya, avro yüzde 1,30 düşerek 49,0060 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,32, emeklilik fonları yüzde 0,71 değer kaybetti.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,37 ile "kıymetli maden" fonları oldu.
-
- Güncel
- Girişim/Kobi
- Sektörler
- Etkinlikler
- Yazarlar
- Döviz
- Altın