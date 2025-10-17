ARA
DOLAR
41,95
0,25%
DOLAR
EURO
49,01
0,22%
EURO
GRAM ALTIN
5679,82
-2,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
10208,76
-1,56%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Borsa, altın, dolar: Haftanın kazandıranı belli oldu

Borsa, altın, dolar: Haftanın kazandıranı belli oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,77 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 7,74, avro/TL yüzde 1,30 ve dolar/TL yüzde 0,30 değer kazandı.


Borsa, altın, dolar: Haftanın kazandıranı belli oldu
  • BIST 100 endeksi, en düşük 10.053,74 puanı ve en yüksek 10.683,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,77 altında 10.208,76 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,74 artışla 5 bin 760 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,69 yükselişle 38 bin 842 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 8 bin 955 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 7,74 artarak 9 bin 648 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 artarak 41,9530 liraya, avro yüzde 1,30 düşerek 49,0060 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,32, emeklilik fonları yüzde 0,71 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,37 ile "kıymetli maden" fonları oldu.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL