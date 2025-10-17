ARA
DOLAR
41,95
0,25%
DOLAR
EURO
49,02
0,24%
EURO
GRAM ALTIN
5686,86
-2,28%
GRAM ALTIN
BIST 100
10208,76
-1,56%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 200

SPK'nın son bültenine göre bedelsiz sermaye artırımı onayı alan son şirketler arasında Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) da bulunuyor.


SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 200

Şirket bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı onayına ilişkin açıklama yaptı. Konya Kağıt'tan yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 390.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 130.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 260.000.000 TL artırılarak 390.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") 08.07.2025 tarihinde yapılan başvurunun onaylandığı 17.10.2025 tarih ve 2025/54 numaralı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL