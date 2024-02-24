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  • Booking'ten Gazze Savaşı uyarısı: Rezervasyonları da etkileyecek

Booking'ten Gazze Savaşı uyarısı: Rezervasyonları da etkileyecek

Booking.com, Priceline.com ve Kayak gibi markaları bünyesinde bulunduran çevrim içi seyahat şirketi Booking Holdings, Orta Doğu'daki savaşın ve döviz dalgalanmalarının, rezervasyonları olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

24 Şubat 2024 | 10:41
Booking'ten Gazze Savaşı uyarısı: Rezervasyonları da etkileyecek

Booking Holdings Mali İşler Direktörü (CFO) David Goulden, şirketin geçen yıla ilişkin bilançosunun açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, 2023'ün dördüncü çeyreğinde rezervasyon iptal oranlarının Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle 2022'nin aynı dönemine kıyasla arttığını belirtti.

Bu yılın ilk çeyreğinde bugüne kadar görülen seyahat talebi eğilimlerine dayanarak rezervasyon artışının yüzde 4 ila 6 olmasının tahmin edildiğini kaydeden Goulden, Orta Doğu'da devam eden savaşın ise ilk çeyrekte rezervasyon artışı üzerinde yüzde 1'lik olumsuz etki yaratmasının beklendiğini aktardı.

Goulden, "Bu çerçeveyi ve döviz etkisini göz önünde bulundurarak Orta Doğu'daki savaşın 2024 yılı büyüme oranlarımızı yaklaşık yüzde 1 oranında olumsuz etkileyeceği varsayımı da dahil olmak üzere, 2024 yılının tamamında brüt rezervasyonların yüzde 7'den biraz daha hızlı artmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Booking Holdings'in bilançosuna göre, rezervasyon oranı geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın çeyreğine kıyasla yüzde 9 artmıştı. Aynı dönemde şirketin toplam geliri, yıllık yüzde 18 artışla 4,8 milyar dolara yükselmişti.

Rezervasyon oranı geçen yıl genelinde yıllık yüzde 17 artarken Booking Holdings'in geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 artışla 21,4 milyar dolara ulaşmıştı.

Booking Holdings'in hisseleri, beklentilerin üzerinde gerçekleşen finansal sonuçlarına rağmen Orta Doğu'daki savaşın bu çeyrekte rezervasyon artışını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarmasının ardından yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti ve Mart 2020'den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti.

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