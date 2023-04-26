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BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şirket adına Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi gerçekleştirildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

26 Nisan 2023 | 21:37
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BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt

Şirketten yapılan açıklamada, BOTAŞ'ın ülkenin doğal gaz ihtiyacının karşılanmasında ana tedarikçi konumunda olduğu belirtildi.

BOTAŞ'ın itibarını zedeleyen mesnetsiz iddialara karşı yasal haklarını saklı tuttuğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu haber ve içeriklerde iddia edildiği üzere BOTAŞ'ın, Kapalıçarşı'da herhangi bir döviz alım satım işlemi bulunmamaktadır. Ayrıca Kuruluşumuzun ve herhangi bir çalışanımızın, habere konu görsellerle ilgisi yoktur. Kuruluşumuz, 2014 yılından itibaren gerekli dövizi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile yapılan protokol kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB ile tam bir koordinasyon içinde kamu bankaları ve yetkili finansal kuruluşlar aracılığıyla karşılamaktadır. Ayrıca gaz tedarikçilerimizden biri olan Rusya'ya, alınan doğal gaz karşılığı ödeme yapıldığı malumlarınızdır. Söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi 20 milyar dolarlık ödenmemiş bir doğal gaz borcumuzun bulunduğu haberleri gerçeklikten uzaktır. Rusya'ya olan doğal gaz yükümlülüklerimiz yapılan anlaşmalar doğrultusunda zamanında yerine getirilmektedir."

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