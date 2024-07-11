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"Brüt rezervler tarihi zirvesine ulaştı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin güçlenmeye devam ettiğini bildirerek, "Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu." ifadesini kullandı.

11 Temmuz 2024 | 16:53
"Brüt rezervler tarihi zirvesine ulaştı"

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 5 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 898 milyon dolar artışla 89 milyar 731 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 84 milyar 833 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 640 milyon dolar artışla 58 milyar 77 milyon dolardan, 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 448 milyon dolara çıktı.

Şimşek'ten açıklama

Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Rezervlerin güçlenmeye, rezerv yeterliliğinin iyileşmeye devam ettiğine işaret eden Şimşek, "Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Babacan Holding halka arz planını açıkladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket
Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
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