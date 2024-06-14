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Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,28, altının gram fiyatı yüzde 2,04, dolar/TL yüzde 1,31 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,01 değer kaybetti.

14 Haziran 2024 | 23:23
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı

BIST 100 endeksi, en düşük 9.958,11 ve en yüksek 10.575,98 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,28 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,04 artışla 2 bin 450 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,44 yükselişle 15 bin 970 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 930 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 10 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,31 değer kazanarak 32,6860 liraya çıkarken, avro yüzde 0,01 azalışla 34,9060 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,73 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,00 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

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2 şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi
SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
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