Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojinin 5 günlük tahmini...
Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojinin 5 günlük tahmini...
Ocak ayının 15'i itibarıyla bu kış şu ana kadar pek çok ilde kar yağışı görülmedi. Peki, bu hafta havalar nasıl olacak? İşte meteorolojinin 15-21 Ocak 2023 hava tahminleri...
15 Ocak 2023 | 12:10
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Meteoroloji yeni haftaya ilişkin hava tahminlerini duyurdu. Meteorolojinin açıklamasına göre hava sıcaklıklarında kuzey, iç ve doğu kesimlerde biraz artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Haftalık Hava Tahmini (15 - 21 Ocak 2023) Hava sıcaklıklarında kuzey, iç ve doğu kesimlerde biraz artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/rs2kDNnNWT