Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojinin 5 günlük tahmini...

Meteoroloji yeni haftaya ilişkin hava tahminlerini duyurdu. Meteorolojinin açıklamasına göre hava sıcaklıklarında kuzey, iç ve doğu kesimlerde biraz artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

(15 - 21 Ocak 2023)

Hava sıcaklıklarında kuzey, iç ve doğu kesimlerde biraz artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/rs2kDNnNWT — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 14, 2023

1 PAZAR

2 PAZARTESİ

3 SALI

4 ÇARŞAMBA