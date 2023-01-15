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Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojinin 5 günlük tahmini...

Ocak ayının 15'i itibarıyla bu kış şu ana kadar pek çok ilde kar yağışı görülmedi. Peki, bu hafta havalar nasıl olacak? İşte meteorolojinin 15-21 Ocak 2023 hava tahminleri...

15 Ocak 2023 | 12:10
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Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojinin 5 günlük tahmini...

Meteoroloji yeni haftaya ilişkin hava tahminlerini duyurdu. Meteorolojinin açıklamasına göre hava sıcaklıklarında kuzey, iç ve doğu kesimlerde biraz artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

1
PAZAR

PAZAR

2
PAZARTESİ

PAZARTESİ

3
SALI

SALI

4
ÇARŞAMBA

ÇARŞAMBA

5
PERŞEMBE

PERŞEMBE

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