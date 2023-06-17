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Bu hafta sinema salonlarında 7 yeni film var

Sinema salonlarında bu hafta sonu aralarında Ezra Miller, Sasha Calle ve Ben Affleck'in başrollerini paylaştığı 'The Flash'ın da olduğu 7 yeni film var...

17 Haziran 2023 | 22:45
Son Güncellenme: 17 Haziran 2023 | 23:02
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Bu hafta sinema salonlarında 7 yeni film var

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 yeni film var.. İşte bu hafta sonu vizyon giren yeni filmler: 

1
Flash

Flash

Ezra Miller, Sasha Calle ve Ben Affleck'in başrollerini paylaştığı "The Flash" aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Michael Keaton, Michael Shannon, Kiersey Clemons, Saoirse-Monica Jackson ve Ron Livingston gibi isimlerin de rol aldığı Andy Muschietti yönetmenliğindeki film, annesinin ölümünü engellemek için gücünü kullanarak zamanda geriye giden Barry Allen'ın, zamanın akışında istenmeyen sonuçlara yol açmasını konu alıyor.
2
Asteroit Şehir

Asteroit Şehir

Margot Robbie, Tom Hanks ve Scarlett Johansson'un başrolündeki "Asteroit Şehir", 1955 yılında bir Amerikan çöl kasabasında geçen hikayeyi beyaz perdeye taşıyor. Yönetmenliğini Wes Anderson'un üstlendiği romantik komedi türündeki film, bilimsel amaçlı düzenlenen bir programda beklenmeyen olayların meydana gelmesiyle yaşananları anlatıyor.
3
Joyland

Joyland

Saim Sadiq'in yönettiği, Ali Junejo, Rasti Farooq ve Alina Khan'ın rol aldığı Hint yapımı "Joyland", evin küçük oğlunun aşık olmasıyla hayatları değişen ataerkil bir ailenin hikayesini irdeliyor.
4
Benim Babam Bir Kahraman

Benim Babam Bir Kahraman

Orçun Benli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Benim Babam Bir Kahraman", oğlu ile İstanbul'un zengin semtlerine komşu olan gecekondu mahallesinde yaşayan bir adamın hikayesini odağına alıyor. Ufuk Bayraktar, Mahir İpek, Selim Erdoğan, Mehmet Emin Güney, İdris Nebi Taşka ve Aslıhan Kapanşahin'in oynadığı filmin senaryosunu yönetmen Orçun Benli, Şükrü Üçpınar ve Alptekin Öztürk birlikte kaleme aldı.
5
Obsesyon

Obsesyon

Ekin Mert Daymaz, Ege Kökenli ve Sarp Can Köroğlu'nun başrollerini paylaştığı "Obsesyon" filmi bu hafta gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Eray Altay'in yönetmenliğini yaptığı film, sevdiği kadının kalbini kazanmaya çalışan obsesif bir adamın hikayesini konu ediniyor.
6
Hüddam 3: Lamia

Hüddam 3: Lamia

Utku Uçar'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Hüddam 3: Lamia", babasının intiharı ile sarsılan bir gencin gerçeği öğrenmek ve kan bağının üzerinde olan lanete son vermek için giriştiği mücadeleyi anlatıyor.
7
Elemental: Doğanın Güçleri

Elemental: Doğanın Güçleri

Disney ve Pixar'ın "Elemental: Doğanın Güçleri" adlı yeni animasyon filmi, ateş, su, toprak ve hava elementlerinin bir arada yaşadığı Element Şehri'nde geçen bir hikayeyi sinema perdesine taşıyacak.
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