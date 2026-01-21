ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bu kooperatif, yaklaşık 100 kadına gelir kapısı oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2019’da hayata geçirilen Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, yaklaşık 100 kadının üretime katılarak kazanç elde etmesine katkı sağlıyor.


Bu kooperatif, yaklaşık 100 kadına gelir kapısı oldu

Ayvalık Belediyesine ait bahçelerden toplanan zeytin, meyve ve sebzeler, Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifinde kadınların emeğiyle işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.

1 Meyveler ve sebzeler kadınlar tarafından işlenmiş ürüne dönüştürülüyor

Meyveler ve sebzeler kadınlar tarafından işlenmiş ürüne dönüştürülüyor

Yerel ürünlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla kurulan kooperatif bünyesinde Ayvalık Belediyesine ait bahçelerden toplanan zeytinin yanı sıra farklı meyve ve sebzeler, kadınlar tarafından işlenmiş ürüne dönüştürülüyor.

2 Daha fazla kadına iş imkanı sağlanması hedefleniyor

Daha fazla kadına iş imkanı sağlanması hedefleniyor

Erişte, makarna ve börek gibi hamur işleri de üreten kadınlar, ürünleri "Ayvalık Kooperatifi" markasıyla pazarlıyor.

"Mahalle Evleri Projesi" ile entegre şekilde yürütülen çalışmalarda, ev bütçesine katkıda bulunan kadınlar, ürün çeşitliliğini her geçen gün artırarak, elde edilen gelirle daha fazla kadına iş imkanı sağlamayı ve yerel üretimi sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

3 "Kooperatifin kuruluş amacı kadın istihdamını artırmak"

"Kooperatifin kuruluş amacı kadın istihdamını artırmak"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine, kooperatifin kuruluş amacının kadın istihdamını artırmak ve küçük üreticiyi desteklemek olduğunu söyledi.

4 "Markalaşma sorunu yaşayan küçük zeytinyağı üreticilerini bir araya getirmeyi amaçlıyoruz"

"Markalaşma sorunu yaşayan küçük zeytinyağı üreticilerini bir araya getirmeyi amaçlıyoruz"

Kooperatifin, kurulduğu günden bu yana önemli mesafe katettiğini belirten Ergin, "Kooperatifi iki temel amaçla kurduk. Mutfak oluşturarak kadınlarımıza istihdam sağlamak ve Ayvalık'ın kıymetli ürünlerini öne çıkarmak. İkinci olarak da markalaşma sorunu yaşayan küçük zeytinyağı üreticilerini bir araya getirmek." dedi.

5 Makarna ve erişte üretimi de yapılıyor

Makarna ve erişte üretimi de yapılıyor

Ergin, belediyeye ait yaklaşık 5 bin zeytin ağacının mahsulünün kooperatifçe toplanıp, yağı çıkarılıp belediye markası altında şişelenerek satışa sunulduğunu dile getirerek, "Gün geliyor yoğun bir şekilde makarna veya erişte üretimi yapılıyor. Kadınlarımızı hijyenik bir ortamda üretim sürecine dahil ederek onlara ekonomik bir imkan oluşturuyoruz." diye konuştu.

6 "Ürünlerimize olan talepten oldukça memnunuz"

"Ürünlerimize olan talepten oldukça memnunuz"

Kooperatifin kurucu ortaklarından Canan Sunal ise ürün yelpazesinin geniş olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Tarlada mahsulün toplanmasından mutfakta işlenmesine kadar her aşamada kadınlarımız çalışıyor. Ayvalık içinde üç satış mağazamız bulunuyor ancak asıl yoğunluğu internet sitemiz üzerinden yaşıyoruz, www.kooperatifayvalik.com adresi üzerinden Türkiye'nin her yerine hızlı bir şekilde gönderim sağlıyoruz. Ürünlerimize olan talepten oldukça memnunuz."

7 "Hem harçlığımızı çıkarıyoruz hem aile bütçesine katkıda bulunuyoruz"

"Hem harçlığımızı çıkarıyoruz hem aile bütçesine katkıda bulunuyoruz"

Kooperatif mutfağında çalışan kadınlardan Asiye Bülbül de projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada mevsimine göre ayva, elma, pancar gibi birçok çeşit reçel yapıyoruz. Evde boş durmaktansa belediyemizin bize sağladığı bu fırsatı değerlendiriyoruz. Hem kendi harçlığımızı çıkarıyoruz hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL