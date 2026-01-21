Bu kooperatif, yaklaşık 100 kadına gelir kapısı oldu

Kooperatifin kurucu ortaklarından Canan Sunal ise ürün yelpazesinin geniş olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Tarlada mahsulün toplanmasından mutfakta işlenmesine kadar her aşamada kadınlarımız çalışıyor. Ayvalık içinde üç satış mağazamız bulunuyor ancak asıl yoğunluğu internet sitemiz üzerinden yaşıyoruz, www.kooperatifayvalik.com adresi üzerinden Türkiye'nin her yerine hızlı bir şekilde gönderim sağlıyoruz. Ürünlerimize olan talepten oldukça memnunuz."