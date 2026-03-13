İran, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana karşı saldırı düzenlediği ülkelerdeki hedefler için en fazla füze ve insansız hava aracını (İHA) Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) belirlediği hedeflere yönlendirdi. ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 14. güne şiddetli çatışmalarla girildi. İsrail gece yarısı başkent Tahran'ın 11 ayrı bölgesini füzelerle vururken art arda büyük patlamalar meydana geldi.
15:30 İran'ın Keşm Adası'nda saldırıya uğrayan su arıtma tesisindeki hasar giderildi
İran, 7 Mart'ta Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası'ndaki tuzlu su arıtma tesisine yapılan saldırıda meydana gelen hasarın onarıldığını ve içme suyu temininde herhangi bir sorun olmadığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna konuşan Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, "Keşm tuz arıtma tesisine yapılan saldırıdan kaynaklanan hasar başarıyla onarıldı ve Keşm Adası halkının şu anda içme suyu temininde herhangi bir sorunu yoktur." ifadelerini kullandı.
Tahran, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Keşm Adası üzerinde bulunan bir deniz suyu arıtma tesisine 7 Mart'ta saldırdığını duyurmuştu. İran, saldırının ABD güçleri tarafından Bahreyn'den gerçekleştirildiğini açıklamış ve saldırıya misilleme olarak Bahreyn'deki deniz suyu arıtma tesisini vurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıyı savunmuş ve ABD'nin İran'a ait bir su arıtma tesisini bombalayıp bombalamadığına ilişkin soruya, "Eğer bir su arıtma tesisinden şikayet ediyorlarsa biz de bebeklerin kafalarını kesmemeleri gerektiğinden şikayetçiyiz, anlaşıldı mı?" yanıtını vermişti.
15:21 İran'ın füzeli misillemesi nedeniyle İsrail'de bir kez daha sirenler çaldı
ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın füzeli misillemesi nedeniyle İsrail'deki birçok kentte bir kez daha sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.
İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in güneyindeki birçok kentte ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenler devreye girdi.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı sırada gökyüzünden patlama seslerinin geldiği aktarıldı.
14:07 Sri Lanka, ABD'nin saldırısı sonucu batan İran gemisindeki 84 askerin cenazesini ülkesine teslim ediyor
Sri Lanka makamları, 4 Mart'ta ABD'nin saldırısı sonucu batan İran gemisinde hayatını kaybeden İranlı 84 denizcinin cenazesini ülkesine teslim ediyor.
Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Galle Başyargıcı Sameera Dodangoda'nın talimatları doğrultusunda, batan gemide yaşamını yitiren askerlerin naaşlarının İran'ın Colombo Büyükelçiliğine teslim edilmesine karar verilmesinin ardından iade işlemleri sürüyor.
Cenazelerden geçici olarak Galle Ulusal Hastanesi'nde muhafaza edilen 45'inin İran'a teslim edilmek üzere Mattala Rajapaksa Uluslararası Havalimanı'na sevk edildiği, kalan naaşların teslimi için de hazırlıkların devam ettiği bildirildi.
Galle Başyargıcı Sameera Dodangoda, 11 Mart'taki kararında hastanedeki İranlı denizcilere ait 84 cenazenin İran'ın Colombo Büyükelçiliğindeki diplomatik temsilcilerine teslim edilmesi talimatı vermişti.
İran'a ait gemi batırılmıştı
Sri Lanka Donanması, 4 Mart'ta Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.
İran ordusu 136 mürettebatın bulunduğu gemide 104 askerin hayatını kaybettiğini, 32 personelin yaralı olarak kurtulduğunu belirtmişti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin, denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını açıklamıştı.
Sri Lanka, İran'a ait savaş gemisinin batırılmasının ardından yakınlardaki sularda bulunan bu ülkeye ait ikinci geminin kontrolünü ele geçirmişti.
14:01 NATO: Her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesinin ardından, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı hazır olduklarını bildirdi.
NATO'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, "NATO, her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.
Operasyonel detayların paylaşılamayacağı belirtilen açıklamada, "Balistik füze savunma sistemimizi gelişen tehditlere uyarlamaya devam edeceğiz." bilgisi paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, 4 ve 9 Mart'ta da NATO'nun hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmişti.
13:47 "Petrol fiyatları muhtemelen artmaya devam edecek"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, petrol fiyatlarının artmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu belirterek bunun sorumlusunun ABD ile İsrail olduğunu söyledi.
Tahran’daki Kudüs Günü Yürüyüşü’ne katılan Erakçi, burada AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Petrol fiyatlarının şu anda çok yükseldiğini vurgulayan Erakçi, "Bölgedeki ABD ve İsrail’in politikaları göz önüne alındığında, fiyatların gelecekte de artmaya devam etmesi muhtemel görünüyor." dedi.
Bunun sorumlusunun “bölgeyi felakete sürükleyenler” olduğunu ifade ederek ABD ve İsrail’e işaret eden Erakçi, “bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini” belirtti.
İsrail ve ABD’nin saldırılarına rağmen “Halkımız milyonlarca kişiyle sokaklarda” diyen Erakçi, şu ifadeleri kullandı:
“Sadece Tahran’da değil tüm şehirlerde İslam Cumhuriyeti, Kudüs, Filistin ve yıllardır savunduğumuz tüm idealleri destek konusundaki kararlılığını gösterdi. İnşallah bu güç ve kararlılıkla devam edeceğiz ve düşmanlarımız, İran halkının gücünü kabul etmek zorunda kalacak."
13:20 Axios: Trump, G7 liderlerine "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" söyledi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta içi G7 liderleriyle çevrim içi görüşmesinde muhataplarına "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" söylediği öne sürüldü.
Amerikan Axios haber platformunun G7 ülkelerinin yetkililerine dayandırdığı haberine göre Trump, 11 Mart'ta G7 liderleri arasındaki çevrim içi görüşmede İran konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Trump, liderlere "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" belirterek, ülkede teslim olma kararını verebilecek güce sahip hiçbir yetkilinin kalmadığını savundu.
ABD Başkanı, "Hepimizi tehdit eden bir kanserden kurtuldum. (Ülkede) Liderin kim olduğunu kimse bilmiyor, bu yüzden teslimiyeti ilan edebilecek kimse yok." ifadelerini kullandı.
Görüşmede G7 liderleri, Trump'a "savaşı hızla sona erdirme" çağrısı yaparak, Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.
Trump, liderlerin talebine yanıt olarak boğaz bölgesinde durumun iyileştiğini ve ticari gemilerin bölgedeki faaliyetlerine devam etmeleri gerektiğini belirtti.
Zaman çizelgesi
Trump'ın saldırıları sona erdirme hedefi ve zaman çizelgesi konusunda "belirsiz ve kararsız" davranması, görüşme sonrası bazı G7 liderlerinin "saldırıların kademeli bitirileceğini düşünmelerine" yol açtı.
Görüşmede "Ana sorun zamanlama." diyen Trump, saldırılara ilişkin son tarihi ise duyurmadı.
ABD Başkanı, "ancak 5 yıl içinde İran'la başka bir savaştan kaçınmak için işin bitirilmesi gerektiğini" savundu.
Çağrıya rağmen Rusya'ya muafiyet
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çevrim içi görüşmede Trump'a "Rusya'nın savaşı istismar etmesine ve yaptırımlardan muafiyet almasına izin verilmemesi" uyarısını yaptı.
Buna karşın görüşmeden saatler sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, küresel enerji krizini görüşmek üzere Florida'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici izin verildiğini bildirmişti.
ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı genel lisansa göre yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemlere bu ürünlerin 12 Mart'a kadar gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar izin verildi.
12:06 İsrail’in Tahran’a yönelik saldırı uyarısının ardından başkentte patlamalar meydana geldi
İsrail’in İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunmasının ardından Çaharrah-ı Veliasr yakınlarında patlamalar gerçekleşti.
AA muhabiri, Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katılanların bulunduğu ve İsrail tarafından tahliye uyarısı yapılan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında küçük çaplı patlamalar meydana geldiğini aktardı.
Patlamalar sonrası gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi.
11:41 ABD'nin "İran'a saldırılarında yıllarca yetecek mühimmatını tükettiği" iddiası
ABD'nin "İran'a saldırılarında yıllarca yetecek miktarda önemli mühimmatını tükettiği" öne sürüldü.
İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre, konuya ilişkin, ismi verilmeyen bilgi sahibi kaynaklar, "ABD'nin İran'a saldırılarında yıllarca yetecek miktarda önemli mühimmatını tükettiğini" iddia etti.
Kaynaklar, harcamalar arasında çok sayıda Tomahawk füzesinin de bulunduğunu savunurken bir kaynak ise "Donanma, bu harcamayı birkaç yıl boyunca hissedecek." yorumunu yaptı.
ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), ABD güçlerinin, İran'a yönelik saldırılarının ilk 100 saatinde 168 Tomahawk füzesi ateşlediğinin tahmin edildiğini belirtti.
İsmi verilmeyen bir ABD yetkilisi de bu mühimmatın yenilenmesinin "yıllar alacağını" öne sürdü.
Federal bütçeyi onaylamakla görevli Senato Bütçe Komitesinin Cumhuriyetçi Üyesi Senatör Lisa Murkowski, Kongre yetkililerinin, "Beyaz Saray'ın açık çek beklentisine" tepki göstereceği konusunda uyarıda bulundu.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Kongre ile "iletişim kurması" gerektiğini belirten Murkowski, "Kongrenin rolünün sadece çek yazmak olduğunu varsaymayın." ifadesini kullandı.
11:03 CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararlılığını hafife aldı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) yetkililerinin, İsrail ile birlikte düzenledikleri saldırılara karşı İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararlılığını hafife aldıkları öne sürüldü.
CNN'in ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ulusal güvenlik yetkililerinin "en kötü senaryo" olarak nitelendirdikleri İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ihtimalini planlama sürecinde yeterince hesaba katmadıkları iddia edildi.
Haberde, üst düzey güvenlik yetkililerinin konuya dair ABD Kongresine sundukları brifinglerde Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimalini önceden planlamadıklarını kabul ettikleri bildirildi.
ABD yönetiminin İran'ın boğazı kapatmasının ülkelerine kıyasla İran'a daha fazla zarar vereceğine inandığına işaret edilen haberde, bu görüşü İran'ın Haziran 2025'te nükleer tesislerine yönelik ABD saldırılarının ardından boğazı kapatma tehdidini hayata geçirmemiş olmasının güçlendirdiği öne sürüldü.
Haberde, Cumhuriyetçi ve Demokrat yönetimlerde görev yapmış eski ABD'li yetkilinin yaşananları eleştirerek, "Bu senaryonun önlenmesi için planlama yapmak, onlarca yıldır ABD ulusal güvenlik politikasının temel ilkelerinden biri olmuştur. Afalladım." ifadelerini kullandığı vurgulandı.
İran, ABD ile İsrail'in ülkeye saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı saldırılarla bağlantılı ülkelere ait gemilerin geçişine kapatmıştı.
10:24 ABD'nin "USS Abraham Lincoln uçak gemisine yakın mesafede bulunan İran gemisine ateş açtığı" iddiası
ABD'nin, bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisine, "çok yakın mesafede" seyreden İran bandıralı gemiye ateş açtığı ileri sürüldü.
CBC News kanalının ismini açıklamak istemeyen ve konuya aşina 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran gemisinin bu hafta 2 füzeyle hedef alındığı savunuldu.
Haberde, İran bandıralı geminin, ABD donanmasının bölgede faaliyet gösteren USS Abraham Lincoln uçak gemisine çok yakın mesafede seyretmesi üzerine ABD'nin İran'a ait gemiye ateş açtığı iddia edildi.
Açılan ateşin uyarı amaçlı olup olmadığı konusunda net bilgi bulunmadığı ve birçok kez hedefi ıskaladığı öne sürülen haberde, İran bandıralı gemi ile mürettebatın durumunun bilinmediği ileri sürüldü.
09:50 ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'tan bu yana İsrail ile birlikte saldırdıkları İran'a yeni tehditte bulunarak, "Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin." ifadesini kullandı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni tehditlerde bulundu.
İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasını yineleyen Trump, Tahran'ın elindeki füze, insansız hava araçları (İHA) ve diğer araçların imhasına devam edildiğini savundu.
Trump, "Eşi benzeri görülmemiş bir silah gücümüz, sınırsız mühimmatımız ve bolca zamanımız var. Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin." ifadelerini kullandı.
İran'ın "47 yıldır tüm dünyada öldürdüğü masum insanlara" karşılık şimdi kendisinin onları öldürdüğünü iddia eden Trump, bundan "büyük onur" duyduğunu belirtti.
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu düşünüyor
Trump, Fox News kanalına verdiği ve henüz tamamı yayımlanmayan röportajda da İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e ilişkin konuştu.
Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu düşündüğünü belirten Trump, "Bence hasar görmüş durumda ama muhtemelen bir şekilde hayatta." dedi.
Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilerin cesaret göstermeleri gerektiğini söyleyerek, "Korkulacak bir şey yok. Bir donanmaları yok, tüm gemilerini de batırdık." diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in durumunun nasıl olduğuyla ilgili soruya "Yaralı ama iyi." yanıtını vermişti.
09:37 Tahran’da art arda şiddetli patlamalar meydana geliyor
Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.
Asriran haber sitesi, Tahran'da meydana gelen patlamaların 11 ayrı bölgede gerçekleştiğini duyurdu.
Bu bölgelerin, kentin kuzeyindeki Levasan, Zaferaniye, güneyindeki İslamşehr, Rey şehri, doğusundaki Tahranpars, Perdis ve batısındaki Punek, Merzdaran, Sohreverdi, Dovlet ve Naziabad olduğu kaydedildi.
Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta saldırı başlattığı İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu.
AA Tahran muhabiri, kentte şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da art arda patlamalar meydana geliyor.
07:34 Suudi Arabistan: Gece boyunca 45 İHA saldırısı hava savunma sistemlerince engellendi
Suudi Arabistan, gece boyunca ülkeye yönelik 45 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, gece boyunca Suudi Arabistan hava sahasına giren 45 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, imha edilen 45 İHA ile birlikte, Suudi Arabistan'da dün akşamdan bu yana ülke hava sahasına giren toplam 64 İHA ve 2 balistik füzenin savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.
05:55 İran'dan İsrail'e misilleme saldırıları
İsrail saldırılarına misilleme olarak İran'dan fırlatılan füzeler, Suriye'nin Dera kenti semalarında görüntülendi.
04:19 İran ordusu: ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli kentlerini hedef alan yeni füze saldırı dalgası başladı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.
İran devlet televizyonu, Gerçek Vaat-4 operasyonunun 44. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamaya göre, İsrail'in Kiryat Şmona, Hadera ve Hayfa şehirlerinin yanı sıra ABD'nin 5. Filosu ve bölgedeki diğer üslerine füze ve kamikaze İHA'larla saldırı başlatıldı.
Saldırılarda, ağır başlıklı Hürremşehr, Hayberşeken, Fettah, Emad ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı.
00:30 Rusya: ABD ile İsrail'in saldırganlığı Orta Doğu'nun istikrarsızlaşmasına yol açtı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığının Orta Doğu bölgesinin istikrarsızlaşmasına yol açtığını savunarak, "Gerginlik devam ederse, bunun geri dönüşü olmayan sonuçları olabilir." dedi.
Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.
İran ile ilgili duruma değinen Zaharova, "ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı askeri macera, tüm Orta Doğu bölgesinin istikrarsızlaşmasına yol açtı. Gerginlik devam ederse, bunun geri dönüşü olmayan sonuçları olabilir." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.
Zaharova, bölgedeki insani durumun "feci" olduğunu vurgulayarak, "Çevresel ve radyolojik felakete yol açabilecek askeri eylemlerin durdurulması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Rusya'nın İran'la ilgili durumun çözümüne ilişkin tekliflerde bulunduğunu dile getiren Zaharova, bu konuda bölge ülkeleriyle yoğun temasları sürdürdüklerini söyledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Bahreyn öncülüğünde sunulan İran'ın Körfez ülkelerine füze atmasının kınandığı karar tasarısının kabul edildiğini anımsatan Zaharova, Rusya ile Çin'in tasarıyla ilgili yapılan oylamada çekimser kaldığına dikkati çekti.
Zaharova, "Rusya ve Çin, kararda bölgedeki gerginliğin nedenlerinden bahsedilmediği için çekimser kaldı. İran, kendi başına ve kötü niyetle komşu ülkelerdeki hedeflere saldırmaya başlamış gibi görünüyor. Moskova, ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz saldırganlığının Orta Doğu'daki krize neden olduğunu defalarca vurguladı. Bu kararın onaylanmasından son derece memnun değiliz." diye konuştu.
Rusya'nın BMGK'ye alternatif bir karar tasarısı sunduğunu kaydeden Zaharova, bunu sadece Çin, Pakistan ve Somali'nin oyladığını aktardı.
"AB yönetimi Rusya ile diyalog kurmaya hazır değil"
Orta Doğu'daki durumun Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde enerji kaynakları fiyatlarının artışına yol açtığını belirten Zaharova, Rusya'nın daha önce bu konuda AB'ye tekliflerde bulunduğunu hatırlattı.
Zaharova, "Eğer AB, Rusya'nın tekliflerini kabul etseydi acı çekmezdi. Maalesef AB yönetimi Rusya ile diyalog kurmaya hazır değil. Brüksel'deki kararlar, ne pahasına olursa olsun Rusya ile karşı gelme yönündeki yaklaşım temelinde alınmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.
Rusya'nın tüm ülkelerle enerji alanında karşılıklı çıkar sağlayan işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu dile getiren Zaharova, "Avrupa ülkeleriyle enerji alanında ticaretin yapılması için koşullar açık ve çok basit, istikrarlı talep garantisi ve yükümlülüklerin özenle yerine getirilmesi." dedi.
Sözcü Zaharova, AB'nin Ukrayna krizinin çözüm sürecinde yer almasına karşı çıktıklarını kaydederek, "AB'nin bu süreçte yıkıcı rol oynayacağından eminiz." yorumunu yaptı.