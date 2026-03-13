TSKB ve GİRVAK’tan kalkınma odaklı rehberlik

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ile Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın (GİRVAK) iş birliğiyle 2025 yılında hayata geçirilen TSKB Co-Venture programına katılacak girişimler belli oldu. İklim krizinden sağlığa, sürdürülebilir tarımdan eğitim ve afet teknolojilerine kadar stratejik kalkınma alanlarında faaliyet gösteren 15 yenilikçi ekip, program kapsamında TSKB ve GİRVAK rehberliğinde gelişim yolculuğuna adım attı.

Ekonomist’in 15 - 28 Şubat 2026 tarihli sayısından

Girişimcilerle ilk buluşmasını 28 Ocak’ta gerçekleştiren programa yaklaşık 300 başvuru yapıldı. Fırsat eşitliği yaklaşımıyla kurgulanan seçim sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerden çıkan ekipler ile kadın girişimciler önceliklendirildi. Program, erken aşama girişimlerden başlayarak, ileri aşama girişimlerin de dahil olacağı çok katmanlı bir yapı olarak tasarlandı.

Etki yaratan girişimler

Seçilen girişimler, TSKB’nin geniş paydaş ağı ve sektörel uzmanlığından faydalanarak sadece finansmana değil; stratejik rehberliğe, bilgi paylaşımına ve iş birliği imkanlarına da erişecek. Programın ilk modülü fikir aşamasındaki girişimcilerle başlarken, Nisan 2026 itibarıyla ileri aşama girişimlerin de sürece dahil edilmesi planlanıyor.

TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, programın Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda önemli bir rol oynayacağını belirterek, bankanın 75 yılı aşkın deneyimini girişimcilik ekosistemiyle buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. GİRVAK Genel Müdürü Mehru Öztürk ise uzun vadeli ve stratejik ortaklıkların, etki yaratan girişimlerin inşasında kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. TSKB Co-Venture programına seçilen girişimler arasında tarım teknolojilerinden su yönetimine, psikolojik sağlık çözümlerinden yapay zeka ve veri odaklı platformlara uzanan geniş bir yelpaze yer alıyor. Program, girişimcilerin yenilikçi fikirlerini ölçeklenebilir ve kalıcı yapılara dönüştürmeyi hedefliyor.