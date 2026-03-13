Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2026? Bayram uzatıldı mı, 9 gün mü olacak?

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte tatil planı yapmak isteyenlerin gözü bayram tatilinin süresine çevrildi. 2026 yılında Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Önceki yıllarda resmi tatilin idari izinlerle birleştirilmesiyle tatil süresi uzatılabildiği için bu yıl da benzer bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor.
Peki, bayram tatili 9 gün oldu mu? Bayram tatili birleşti mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte konuyla ilgili merak edilenler…
1 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
12 Mart 2026 Cuma itibarıyla Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
2 Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
2026 yılı Ramazan Bayramı şu tarihlere denk geliyor:
Ramazan Bayramı 1. günü - 20 Mart 2026
Ramazan Bayramı 2. günü - 21 Mart 2026
Ramazan Bayramı 3. günü - 22 Mart 2026
Arife ise, 19 Mart tarihine denk geliyor.
3 Arife günü tatil mi?
Bayram tatili yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de arife gününün tatil olup olmadığı. Arife günü öğleden sonra kamu kurumları ve birçok iş yerinde yarım gün tatil uygulanıyor.
4 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Arife gününün yarım gün tatil olması ve Ramazan Bayramı’nın üç gün sürmesi nedeniyle mevcut takvime göre 2026 yılında bayram tatili toplamda 3,5 gün olacak.