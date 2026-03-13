2026 emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları erken mi yatacak?

Ramazan Bayramı’na 1 hafta kala milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi ve emekli maaşlarının ödeme tarihine odaklandı. Emekli aylıkları ile bayram ikramiyesinin hangi gün hesaplara yatırılacağına ilişkin açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.

Peki, emekli maaşı ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? Bayram ikramiyesi ve emekli maaşı erken yatacak mı? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

Emekli maaşları erken mi yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşları ile bayram ikramiyesi ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesinde, 14-19 Mart 2026 tarihleri arasında banka hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Emekliler bayram ikramiyesi ve maaşlarını hangi tarihlerde alacak?

4(a) (SSK) kapsamında gelir veya aylık alan emeklilerden mart ayı ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanların maaş ve bayram ikramiyeleri 14 Mart 2026’da, 21, 22 ve 23 olanların 15 Mart 2026’da, 24, 25 ve 26 olanların ise 16 Mart 2026’da hesaplara yatırılacak.

Bağ-Kur emekli maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

4(b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir veya aylık alan emeklilerden mart ayı ödeme günü 25 ve 26 olanların maaş ve bayram ikramiyeleri 17 Mart 2026’da, ödeme günü 27 ve 28 olanların ise 18 Mart 2026’da hesaplara yatırılacak.

4(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 19 Mart 2026 tarihinde ödeneceği belirtildi.

