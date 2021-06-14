2020 UEFA Avrupa Şampiyonası, Wimbledon Tenis Turnuvası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları bu yaz TRT ile sporseverlerle buluşacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası heyecanı TRT’de yaşanacak. Türkiye-İtalya açılış maçıyla başlayacak olan şampiyonada oynanacak 51 müsabakanın tamamı canlı yayınlarla TRT’nin 3 ayrı kanalında yayımlanacak.

Futbol heyecanı TRT 1 ve TRT Spor’un yanı sıra, Türkiye’nin ilk ULTRA HD kanalı TRT 4K kanalında ekranlara gelecek.

4 Grand Slam’in en önemlisi olan Wimbledon Tenis Turnuvası, TRT’de tenis severlerle buluşacak. 28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında dünyanın en başarılı raketlerinin boy göstereceği turnuva, canlı yayınla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’da olacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında canlı yayınla izlenecek.