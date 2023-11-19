Bugün hava nasıl olacak? (19 Kasım): 41 il için turuncu uyarı var...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre bugün yurt genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. (AFAD) bugün 41 il için turuncu, 31 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Turuncu tehlikeli, sarı az tehlikeli anlamına geliyor. Peki, yağışlar ne kadar sürecek? Bugün ve yeni haftada havalar nasıl olacak? İşte son tahminler...





1 TURUNCU UYARI YAPILAN İLLER Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 41 il için turuncu meteorolojik uyarı yapıldı.

2 SARI UYARI VERİLEN İLLER Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat'ın aralarında yer aldığı 31 il için de sarı meteorolojik uyarı verildi.

3 SEL, SU BASKININA DİKKAT Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, bu illerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi. Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

4 YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, ülkemizde devam eden kuvvetli yağışlar ve fırtına ile birlikte sıcaklıkların düşmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Hava olaylarına bağlı olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum."

5 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'in yorumları şöyle: Ankara bugün için yağmurlu en düşük sıcaklık 2, en yüksek 6 derece olacak, pazartesi ve salı yağış beklenmiyor. Pazartesi sıcaklıklar en düşük 1, en yüksek 5, salı günü en düşük 1 en yüksek 10 derece olacak. İstanbul bugün kuvvetli yağmurlu, en düşük 5 en yüksek 9 derece sıcaklık olacak. Pazartesi ve salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Pazartesi en düşük 5, en yüksek 13, salı günü en düşük 11, en yüksek 16 derece olacak. İzmir pazar günü çok bulutlu, pazartesi parçalı bulutlu, salı yağmurlu olacak. Sıcaklıklar pazar günü 4-11, pazartesi 6-17, salı 14-18 derece olacak.

6 YAĞIŞLAR PAZARTESİ GÜNÜ DOĞU BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurdun Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdiğini söylüyor. Yağışlı havanın bugün doğuya doğru hareket etmeye başlayacağını aktaran Çelik, "Yağışlar pazartesi günü doğu bölgelerde etkili olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışlar bırakacak. Yağışlar özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun batısında çok kuvvetli olacak ve metrekareye 50 ila 100 kilogram arası yağış düşmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

7 YENİ HAFTADA HAVA DURUMU Meteorolojinin 19-25 Kasım tahminleri şöyle: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde yağışla birlikte azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği ancak Salı gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

8 PAZARTESİ GÜNÜ

9 SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTACAK Hafta sonunda 6 ila 10 derece düşen sıcaklıklar, salı ve çarşamba günü yurdun, özellikle batı kesimlerini etkileyecek yeni yağışlı ve ılık bir sistemin etkisi altına girmesiyle 6 ila 10 derece artarak tekrar mevsim normalleri civarına çıkacak

10 ÇARŞAMBA