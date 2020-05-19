Bulgaristan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Borisov’un girişimiyle düzenlenen dörtlü video konferansta, 1 Haziran’dan itibaren Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan arasında dolaşım yasaklarının gevşetilmesine karar verildi.

Bu ülkeler arasında seyahat eden kişilere 14 günlük zorunlu karantina uygulanmayacak ancak 3 ülkenin vatandaşları sınır geçişlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşımadıklarını yazılı olarak beyan edecek.

Romanya hükümetinin istifasından dolayı bu ülkenin mutabakata katılımına ilişkin parlamentosundan onay bekleniyor.

Konferansa katılan 4 ülkenin dışişleri, turizm ve ulaştırma bakanları en kısa zamanda yeni uygulamanın somut koşullarını koordine edecek.

Borisov, Bulgaristan’ın Kovid-19 salgınıyla mücadelede örnek olduğunu, 1 Haziran’dan itibaren koşullu maske kullanımı dışında tüm alanlarda serbestlik getirileceğini ifade etti.

Bu arada, Borisov’un davetiyle Vucic, Miçotakis ve Orban, ülkenin Karadeniz sahilindeki Varna şehrinde bir araya gelecek.