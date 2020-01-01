Büyük ikramiye 4’e bölündü! İşte kazanan numara
Milli Piyango 2020 çekilişi gerçekleştirildi. 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu.
BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI
Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu.
Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye “9976216” numaralı bilete isabet etti.
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AMORTİ RAKAMLARI 4 VE 8
Çekilişte amorti rakamları “4” ve “8” olarak belirlendi.
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