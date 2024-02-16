Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine Büyükelçilik unvanı verildi.

Tunus Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy, Slovak Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Erkan Özoral atandı.

Portekiz Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Haldun Koç'un ataması gerçekleştirildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine Cenk Uraz, Cibuti Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erdal Sabri Ergen, Suudi Arabistan Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Emrullah İşler, Dominik Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emriye Bağdagül Ormancı'nın ataması yapıldı.

Somali Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Alper Aktaş atandı.

Çad Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Amerika Genel Müdür Yardımcısı Cem Utkan, Gambiya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Fahri Türker Oba'nın ataması gerçekleştirildi.