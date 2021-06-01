Çamlıca Kulesi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın uhdesindeki PTT iştiraki olan Kule AŞ tarafından işletildiğini bildiren Söğüt, şunları kaydetti:

“Kulemiz, pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10.00, akşam 21.00 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Onun dışındaki bütün günlerde burada misafirlerimizi ağırlıyor olacağız. Kulemiz, zemin altında 4 olmak üzere toplamda 49 kattan oluşmakta. Yapısal yüksekliği zemin üzerinde 369 metre, deniz seviyesinden ise 587 metre yüksekliktedir. Kulemiz ayrıca, 20 dönümlük bir peyzaj ve ağaç alanlarıyla da aynı zamanda tam bir botanik bahçesidir. Kulemiz, sadece seyir terasları ve restoran katlarıyla değil, aslında etkinlikleriyle de İstanbul’un cazibe merkezlerinden biri haline gelecektir.