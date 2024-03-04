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Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 21:38'de Çanakkale Yenice merkezli bir deprem meydana geldi. 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi.

04 Mart 2024 | 21:49
Son Güncellenme: 04 Mart 2024 | 22:44
Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin X hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"Çanakkale Yenice’de  44,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.  Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD sosyal medya hesabından depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

 

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