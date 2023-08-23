Çanakkale'de yangın rüzgarla yeniden alevlendi, müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre alevler, rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Yağcılar ile Aşağıokçular köyleri arasındaki ormanlık alanda yeniden yükselmeye başladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle alevleri söndürmeye çalışıyor.

Jandarma ekipleri de kara ekiplerinin sorunsuz şekilde yangın mahalline erişebilmesi için köylerde güvenli geçişi sağlıyor.

Öte yandan, yangında hasar gören elektrik ve telefon direkleriyle ilgili hasar tespiti de ekipler tarafından yapılıyor.

Bakan Yumaklı: 9 ev hasar gördü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28'inci saatinde müdahalenin sürdüğü Çanakkale'deki orman yangınında son duruma ilişkin, "Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin de üzerine çıktı. Şu anda bulunduğumuz lokasyonda o rüzgarın da hızıyla (yangın) enerjisini de toplayarak içinde bulunduğumuz alana kadar gelecek. Arkadaşlarımız şu anda onu karşılamak üzere büyük bir yığınak yapmış vaziyetteler." dedi.

Yangın nedeniyle tahliye edilen 9 köyde 337 hane ve 1251 vatandaşın yaşadığını aktaran Yumaklı, gece boyunca köylere gittiklerini, Ulupınar'da 5, Yağcılar'da 4 evin hasar gördüğünü bildirdi.

Yangında 85 küçükbaş, 3 büyükbaş hayvan zayiatı, ayrıca 10 ahır ve ağıl hasarının söz konusu olduğunu aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan, yaşlı olan vatandaşlarımız tedbiren ki bunların sayısı 83 kişi, bu vatandaşlarımız hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8'i müşahede altında. O da kronik hastalığı bulunan ve belli bir yaş üzerinde olan vatandaşlarımız. Herhangi bir hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz trafiğine kapalıydı. Halihazırda Çanakkale Boğazı çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmış vaziyette. Çünkü hava araçları yoğun şekilde su alma faaliyetlerine devam ediyor. Çanakkale-Çan yolu da tedbiren kapalı."

"1-2 saat içinde gerçek resmi görmüş olacağız"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarına müdahalelerde "spot atma" diye bilinen bir kavram olduğunu anlattı.

Bölgede devam eden çalışmalara değinen Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Arkadaşlarımız burada yangınla alakalı faaliyetlerde bulunurken onların üzerinden yangın materyalleri, yanmış materyaller, rüzgarın hızıyla yanmamış alanlara gidebilir ancak şu anda onun için de gerekli tedbirleri almış durumdayız. Ümit ediyorum 1-2 saat içerisinde biz aynı sabahki söylediğim gibi burayla alakalı da gerçek resmi görmüş olacağız. Şu anda yoğun duman olduğu için biz arkadaşlarımızla haberleşerek, onların yukarıdan görmesi ve aynı zamanda bizim yangın mücadelemizde çok çok önemli olan insansız hava araçlarımızdan gelen bilgilerle biz durum tespitini yapıp arkadaşlarımızın yönlendirmelerini de onlardan almış olduk."

Bakan Yumaklı, yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelerin dışında tahmin ya da yorumların halkı farklı düşüncelere sevk edebileceğini vurguladı.

Yangınla mücadelenin ekip halinde çalışan "çok büyük bir ordu" tarafından yürütüldüğünü kaydeden Yumaklı, "Onların sizler için toplamış olduğu bilgileri yine sizler vasıtasıyla halkımıza doğru ve kolay bir şekilde ulaştıralım. Yine bir ricam daha var: Şu anda bulunduğumuz alanda arkadaşlar hem gözlem için hem de geçiş noktası için bir trafik var. Bu bilgilendirmeden sonra işi biten arkadaşlar en yakın alana geri çekilirse buradaki arkadaşların işlerini kolaylaştırmış olur." diye konuştu.

"Bursa Karacabey ve Bilecik'te soğutma çalışmaları devam ediyor"

Bakan Yumaklı, başka bir soru üzerine köylere geri dönüşün şu an söz konusu olmadığını belirterek, "Başka tahliye planı olan köy yok. Dün bolca speküle edildi maalesef. Devlet hastanesi ve üniversite ile ilgili hiçbir risk yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, sabah saatlerinde de yaptığı açıklamada, yaklaşık 1500 hektarlık bir alanda parça parça yangınlar olduğunu, alevlerin etrafını çevirdiklerini ve genişleme ihtimalinin olmadığını söylediğini hatırlattı. Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Şu anda onlardan biri ve en sonuncusundayız. Aslında Fevzi Çakmak köyüne yakın bir alanda da var ama arkadaşlarımız onu büyük oranda kolayladılar. Orada herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak yine sabahki açıklamamda rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağını söylemiştim bu saatlerde. Nitekim söylediğim gibi oldu. Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin de üzerine çıktı. Şu anda bulunduğumuz lokasyonda o rüzgarın da hızıyla (yangın) enerjisini de toplayarak içinde bulunduğumuz alana kadar gelecek. Arkadaşlarımız şu anda onu karşılamak üzere büyük bir yığınak yapmış vaziyetteler. Bu arada tüm hava araçları da enerjisini düşürmek için tamamıyla konsantrasyonlarını buraya vermiş durumdalar."

Yangın nedeniyle yoğun dumanların oluştuğunu dile getiren Yumaklı, "Ancak buraya geldiği zaman enerjisinin düşmesini bekliyoruz. Bu enerji düşümünden sonra arkadaşlarımız karşılayıp bundan sonrasında mümkün olduğu kadar başka herhangi bir yere sıçramaması için birtakım faaliyetlerde bulunacaklar." ifadesini kullandı.

Yangınına 2 bin 960 personelle müdahale ediliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yapılan açıklamada ise yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler, özel idareler ve STK'lerden 2 bin 960 personel, 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi sevk edildiği kaydedildi.

Bölgede dumandan etkilenen 95 kişiden 8'inin tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Yangın bölgesinde 5 trafo, 3 köy ve 265 abonede enerji kesintisi devam etmektedir. Türk Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele, 2 bin kumanya, 5 bin sıcak yemek, 3 bin 650 içecek ve 7 bin 750 içme suyu ikramı yapılmıştır." bilgisi verildi.

Çanakkale Valiliği: 5 yerleşim yeri daha boşaltılacak

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada da orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen, yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme eğilimi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşağıokçular köyü Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlı olan Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyü, tedbir amacıyla boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir."

TSK helikopterleri 117 tondan fazla su atımı yaptı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada ise "Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de rezerv güç kapsamında aralıksız destek sağlamaya devam ediyor. Bölgede bulunan 3 adet AS-532 tipi helikopter ve 2 adet CH-47 tipi helikopter şu ana kadar 65 sorti yaparak 117 tondan fazla su atımı yaptı." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, helikopterlerin yangın söndürme çalışmaları sırasında çekilen görüntülerine de yer verildi.

Jandarma ekipleri köyde yangından etkilenen hayvanları kurtardı

Merkeze bağlı Damyeri mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, çevredeki köylerden Kayadere köyünde de etkili oldu.

Yangının ilk saatlerinde bölgeye giden haberci Tekin Uğurlu, Kayadere'de yaşananları sosyal medya hesabından takipçilerine aktardı. Yangının boyutunu ve etkilerini ortaya koyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Kamil Türkdönmez ve askerlerin hayvanları kurtarmak için verdiği mücadelenin yanı sıra bir kedi ve köpeğin tahtaların arasına saklanmasına ilişkin Uğurlu tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Uğurlu, AA muhabirine, sahada olduğu için paylaşımlarının sosyal medyadaki yansımalarını takip edemediğini, görüntülere gösterilen ilgiden kendisini arayanlar aracılığıyla haberdar olduğunu söyledi.

Kayadere köyüne yangını görüntülemek amacıyla gittiğini belirten Uğurlu, şöyle konuştu:

"Oraya gittiğimizde herkes can telaşındaydı, bir panik vardı. Ahırlar içinde mahsur kalan hayvanlar vardı, sahipleri yoktu. Biz de hem görevimizi yapmaya çalışıyorduk hem de canları kurtarmaya çalışıyorduk. Keçiler, tavuklar vardı. Kamil albayımız geldi sağ olsun. Çok çalışkan bir komutanımız. Onun, korumasının ve diğer jandarma arkadaşların kümese girdiğini gördüm. Allah razı olsun onlardan. Kurtarabildiğimiz kadarını kurtardık. Daha sonra gittim baktım, hepsi kurtulmuştu. Ölen, telef olan hayvanları gördüğümüzde nasıl üzülüyorsak yaşayan canları gördüğümüzde de gurur duyuyoruz. Komutanlarımızla da gurur duyuyorum."