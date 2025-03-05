Çelik sektörü Kosova’da bir araya geldi

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için Kosova’ya heyet düzenledi. 28 Türk firmasından 46 temsilcinin katılımıyla 24-26 Şubat 2025 tarihleri arasında Kosova’nın başkenti Priştine’de gerçekleştirilen ticaret görüşmeleri kapsamında iki ülke çelik sektörü bir araya geldi.

Kosova Sektörel Ticaret Heyeti’ne katılan Türk firmalarının 150 ithalatçı firma ile 25 Şubat 2025 günü tam gün 600’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdiğinin bilgisini paylaşan ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, ikili görüşmelerin oldukça başarılı geçtiğini kaydetti. 2024 yılında Kosova’nın çelik ithalatında Türkiye’nin yüzde 40’lık bir paya sahip olduğunu vurgulayan Aslan, 2025’te bunun yüzde 60 seviyelerine çıkmasını beklediklerini vurguladı.

İHRACATIN ARTMASINA KATKI SUNACAK

Düzenlenen ticaret heyetlerinin ihracatı artırma açısından büyük bir fırsat yarattığının altını çizen Aslan, "2024 yılında 2023 yılına göre tonaj bazında yüzde 21,8 artış ile 17,7 milyon ton, değer bazında ise yüzde 8,6 artış ile 16,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2025 yılında bu rakamı daha yukarı taşımak istiyoruz ve bu yıl Türk çelik sektörü ihracatının 18 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Çelik sektöründe korumacılık, kota ve vergiler ihracatta ciddi zorluk çıkarsa da var olduğumuz pazarlarda güçlenerek ve yeni pazarlar da varlığımızı sağlayarak ihracatımızı korumayı hedefliyoruz. Bu bakımdan her gittiğimiz ülkeye ihracatımızın 5-6 ay sonra artmaya başladığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca, ihracatı yükseltmek için biraz daha katma değerli ürünlere yönelmek gerektiğinin farkındayız. Türkiye'deki üreticiler de şu anda katma değeri yüksek ürünler için ciddi yatırımlar yapıyor." dedi.