Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca corona virüs tedbirleri kapsamında denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, genelgeye ilişkin ayrıntıları şu sözlerle anlattı:

”Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle; yurtdışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.

Atıklar ayrıştırılarak, kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurtiçindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek.”