ARA
DOLAR
34,22
-0,04%
DOLAR
EURO
37,56
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
2875,60
0,19%
GRAM ALTIN
BIST 100
9128,13
-0,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Çin’deki yavaşlama Alman otomotiv devinin satışlarını vurdu

Çin’deki yavaşlama Alman otomotiv devinin satışlarını vurdu

Alman otomobil üreticisi BMW Group’un satışları Çin’deki yavaşlama ve fren sistemindeki sorunlar nedeniyle üçüncü çeyrekte yüzde 13 düştü.

10 Ekim 2024 | 11:57
Çin’deki yavaşlama Alman otomotiv devinin satışlarını vurdu

BMW Group, üçüncü çeyreğe ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, BMW Group’un araç satışları temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşerek 540 bin 882’ye geriledi.

Aynı dönemde Grubun ana markası BMW araç satışları ise yüzde 11,4 düşerek 487 bin 62’ye geriledi.

Alman üreticinin aynı çeyrekte elektrikli araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 140 bin 65’e ulaştı.

Söz konusu dönemde şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki (Mini markası dahil) araç teslimatlarının yüzde 29,8 azalarak 147 bin 691'e düşmesi dikkati çekti.

Öte yandan, BMW Group'un yılın ocak-eylül dönemindeki satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 düşüşle 1 milyon 754 bin 158'e indi.

Münih merkezli otomobil üreticisi BMW Group, 10 Eylül’de fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracını geri çağıracağını duyurmuştu.

BMW ayrıca Çin'deki talebin durağanlaşması nedeniyle satışlarının etkilendiğini ve tüketici talebinin zayıf kaldığını bildirerek, bu yıl için satış tahminlerini aşağı çekmişti.

Çin'deki yavaşlama diğer Alman lüks otomobil üreticisi de Mercedes-Benz'in satışlarını da olumsuz etkiliyor. Bu, Mercedes-Benz eylülde kar tahminini bu yıl ikinci kez düşürmesine yol açtı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2875,6 0,19%
  • ALTIN ONS 2613,58 0,23%
  • BIST 100 9128,13 -0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,012 -0,183%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37482 0,26035%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,3428%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,222 -0,0362%
  • EURO/DOLAR 1,0934 -0,0526%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5597 0,1819%
  • STERLIN/DOLAR 1,30806 0,07306%
Borsa Haberleri
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL