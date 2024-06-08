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  • Çin menşeli benzinli ve hibrit otomobillere ek vergi getirildi

Çin menşeli benzinli ve hibrit otomobillere ek vergi getirildi

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40’ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verdi

08 Haziran 2024 | 11:10
Çin menşeli benzinli ve hibrit otomobillere ek vergi getirildi

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40’ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı şeklinde ilave gümrük vergisi uygulamasına karar verdi.​​​​​​​

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gezete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da düzenlemenin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, ithalat rejimi kararı ve eklerinde taraf olunan uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının ve yerli üretimin pazar payının korunması, yurt içine yatırımların özendirilmesi ve cari açığın düşürülmesi amaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeler ilgili kurumlarla istişare içinde yapılıyor.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen bazı eşyaların ithalatında gümrük vergisi ile beraber ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanıyor. Tatbik edilen İGV'ler ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak güncelleniyor.

Söz konusu gelişmeler ışığında yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedefler dikkate alınarak, aynı zamanda yurt içinde yatırım ve üretimi teşvik amacıyla, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerin Çin menşeli olanlarının ithalatında 'İthalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı uygulanır.' şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

30 gün sonra yürürlüğe girdi 

Bakanlık, yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesi hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin şekilde düzenlemeye ve uygulamaya devam edecek.

Değişiklik 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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