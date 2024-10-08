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Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!

Çin, Türkiye'ye ilişkin şikayetini DTÖ'ye taşıdı. Türkiye'nin otomotivde getirdiği ek gümrük vergisini ve diğer kısıtlamaları korumacı olarak nitelendirirken, önlemler konusunda DTÖ nezdinde konsültasyonuna gitmesi için Türkiye'den talepte bulundu.

08 Ekim 2024 | 15:08
Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!

Çin, Türkiye'nin otomotivde getirdiği ek gümrük vergisini ve diğer kısıtlamaları korumacı olarak nitelendirirken şikayetini Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıdı.

Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin otomotivde getirdiği ek gümrük vergisi ve ithalat lisansı önlemleri konusunda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde konsültasyonuna gitmesi için Türkiye'den talepte bulundu.

Bloomberg'de yer alan habere göre bakanlık sözcüsü, Türkiye'nin Çin'de üretilen elektrikli araçlara karşı "ayrımcı önlemler" aldığını söyleyerek Türkiye'yi DTÖ kurallarını ihlal etmekle suçladı.

"Hatalı uygulamaları derhal düzeltin"

Türkiye'nin kararlarını "tipik bir korumacı önlem" olarak nitelendiren Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Türkiye'nin DTÖ yükümlülüklerine uyarak derhal "hatalı uygulamalarını" düzeltmesi için çağrıda bulundu.

İki ülke arasındaki gümrük vergisi ve diğer ticaret politikası anlaşmazlıkları, DTÖ'nün uyuşmazlık çözüm mekanizması ile gideriliyor. Mekanizma konsültasyon ile başlıyor.

Türkiye eylül ayında Çin'den getirilen elektrikli araçların ithalatı için getirilen katı şartları şarj edilebilir hibrit otomobil ve ticari araçları kapsayacak şekilde genişletmişti. Haziran ayında da Çin'den ithal akaryakıt ve hibrit motorlu araçlara ek gümrük vergisi getirilmişti.

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Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
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GERİ
İLERİ
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