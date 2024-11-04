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Citi'den enflasyon analizi

Citi ekonomistleri Türkiye'de açıklanan Ekim ayı enflasyon verisini değerlendirdi.

04 Kasım 2024 | 14:26
Citi'den enflasyon analizi

Kurum ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye'nin maliye ve gelirler politikalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme çabalarını yeterince desteklemediğini belirtti.

Ekonomistler para politikasına aşırı bağımlılığın, optimumun altında sonuçlara yol açabileceğini ve ekonomik zorlukları büyütebileceğini ifade etti.

Notta "Yetersiz mali politika desteği, Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu 'gerekenden daha fazla süre' sürdürmesine yol açabilir veya indirim döngüsü başladığında "erken gevşeme algılarına yol açabilir" değerlendirmesine yer verildi.

Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olurken yıllık enflasyon da yüzde 48,58 olarak tahminlerin üzerinde gerçekleşmişti.

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