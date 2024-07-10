Citi Stratejisti: TCMB beklendiği kadar güvercin olmayabilir

Citi Stratejisti Luis Costa, Bloomberg HT'ye Türkiye ile ilgili son değerlendirmelerini aktardı.

Özel röportajda Costa, Türkiye'nin öngörülen dezenflasyona ulaşabilmesi için etkin bir mali yavaşlamaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Enflasyonun Türkiye'de yıl sonunda yüzde 40-45 aralığında olmasını beklediklerini söyleyen Costa, asgari ücretteki olası bir artış dolayısıyla Türkiye'ye yönelik görüşlerinin değişmeyeceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 4. çeyrek sonu ve 2025'in ilk çeyreğinin başındaki bölümde 400-500 baz puanlık faiz indirimi için alanı olduğunu belirten Costa TCMB'nin bazı piyasa uzmanlarının beklediği kadar güvercin olmayacağı beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Costa, uzun zamandır Türk tahvilleri için böyle yüksek iştah görmediğini belirtirken, Türkiye'nin piyasada kendini finanse etmek konusunda sorun yaşamayacağına inandıklarını ifade etti.

Costa cari denge tarafında bu yıl 15-20 milyar dolarlık cari açık verileceğini öngördüklerini de söyledi.