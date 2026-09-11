Kahvede franchise fırsatı

Kahve tüketiminin Türkiye’de giderek bir yaşam tarzına dönüşmesi, zincir markaların büyüme iştahını da artırıyor. 2018 yılında kurulan Coffee Factory, bugün 10 ilde 45’in üzerinde şubeyle faaliyet gösteriyor. Büyümesini büyük ölçüde franchise modeliyle sürdüren marka, 2026 sonunda 70 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Antalya, Muğla, İzmir, Diyarbakır ve Mersin öncelikli bölgeler arasında yer alırken, şirket farklı şehirlerde doğru lokasyon ve iş ortaklarıyla kontrollü büyümeye odaklanıyor.
Ekonomist’in 19 - 29 Ağustos 2026 tarihli sayısından
Coffee Factory CEO’su Erol Şahin, markayı oluştururken zincirlerin operasyonel gücüyle bağımsız kahve noktalarının samimi atmosferini bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.
1 milyon TL'lik giriş bedeli
Coffee Factory’de franchise giriş bedeli 1 milyon TL + KDV olarak uygulanıyor. Ciro üzerinden yüzde 5 + KDV royalty alınırken, yatırımın geri dönüşü için genel beklenti yaklaşık 36 ay. Yeni açılan mağazalarda aylık minimum 2 milyon TL ciro hedefleniyor. Tüm mağazalarda minimum kârlılık beklentisi ise yüzde 20 seviyesinde.
Şirket, franchise yatırımcılarına lokasyon değerlendirmesinden mağaza kurulumuna, personel eğitiminden satın alma, lojistik ve operasyon yönetimine kadar destek sunuyor. Yatırımcı seçiminde finansal yeterliliğin yanı sıra markayı sahiplenmek, operasyonun içinde yer almak ve uzun vadeli bakış açısına sahip olmak da önem taşıyor.
Şahin, Coffee Factory’nin yatırımcıya yalnızca marka lisansı değil, uçtan uca bir iş modeli sunduğunu ifade ediyor ve şöyle devam ediyor:
“Coffee Factory’nin en önemli farkı, yatırımcılara yalnızca bir marka lisansı değil, hazır ve sürekli desteklenen bir iş modeli sunması. Süreç lokasyon seçiminden başlayarak kiralama desteği, operasyon yönetimi, eğitim, satın alma, lojistik ve saha denetimlerine kadar uzanıyor.”
Hedef 5 ülkede büyümek
Kahve tüketimindeki dönüşüm de markanın büyüme stratejisini şekillendiriyor. Coffee Factory, geniş oturum alanlarına sahip deneyim mağazalarının yanı sıra hızlı tüketim odaklı kiosk modelleri geliştiriyor. Fonksiyonel içecekler ve yeni nesil tüketici beklentilerine yönelik ürünlere yatırım yapan şirket, mobil uygulama ve sadakat programlarıyla da müşteri bağlılığını artırmayı hedefliyor.
Franchise ağı içerisinde kadın girişimciler ve genç yatırımcıların payı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde. Şirket, dönemsel kampanyalar ve özel koşullarla bu gruplara yönelik avantajlar sunabiliyor. Coffee Factory’nin orta vadeli hedefi Türkiye’de 100, Avrupa’da 20 mağazaya ulaşmak. Toplamda 200 mağazalık bir yapıya ulaşmayı planlayan marka, önümüzdeki beş yıl içinde en az beş farklı ülkede faaliyet göstermeyi ve erişilebilir premium segmentte güçlü bir Türk kahve markası yaratmayı hedefliyor.
İşin aynası
- Uygun yer: Öncelikli büyüme bölgeleri Antalya, Muğla, İzmir, Diyarbakır ve Mersin olmak üzere, yaya trafiği ve lokasyon potansiyeli yüksek bölgeler değerlendiriliyor.
- İlk sermaye: Franchise giriş bedeli 1 milyon TL + KDV; toplam yatırım tutarı mağaza ve lokasyona göre değişiyor.
- Bayiler için ciro hedefi: Yeni açılan şubelerde aylık minimum 2 milyon TL ciro hedefleniyor.
- Kâr marjı: Minimum kârlılık beklentisi yüzde 20 seviyesinde.
- Bayilerde aranan özellikler: Finansal yeterliliğin yanı sıra markayı sahiplenen ve operasyonun içinde yer alan yatırımcılar aranıyor.
- Başvuru için iletişim: franchise@thecoffeefactory.com adresi veya Coffee Factor y’nin franchise başvuru formu kullanılabiliyor.