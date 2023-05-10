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CNBC Türkiye, yayın hayatına yeniden başlıyor

2015'te Türkiye'deki yayın hayatına son veren CNBC, Ekim 2023 itibarıyla geri dönüyor.

10 Mayıs 2023 | 16:05
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CNBC Türkiye, yayın hayatına yeniden başlıyor

İlbak Holding'den yapılan açıklamaya göre merkezi İstanbul'da bulunacak CNBC Türkiye, günde en az 10 saat canlı yayın içeriğiyle finans, ekonomi ve iş dünyası haberlerine yer verecek. Kanalın yayın içeriği, Abu Dhabi, Londra, New York ve Singapur dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki CNBC bürolarının uluslararası yayınlarıyla desteklenecek.

Ekim 2023'te lansmanı planlanan CNBC Türkiye, uydu, kablo, karasal yayın ağları, internet yayın platformları ve geniş bant hizmeti sunan platformlar üzerinden ülke genelinde izleyicilere erişim sunacak.

"Türkiye'de yeniden izleyici kitleleri ile buluşmaktan çok heyecanlıyız"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan CNBC International Başkanı ve Genel Müdürü John Casey, küresel bir marka olarak, yerel düzeyde iş haberleri, içgörüler ve analizler sunmanın öneminin farkında olduklarını bildirdi.

Casey, "İlbak Holding ile birlikte CNBC Türkiye'yi müjdelemekten ve CNBC'nin eşsiz ve dinamik içeriğini Türkiye'de yeniden izleyici kitleleri ile buluşturmaktan ötürü çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizdeki iş piyasalarında çığır açacak"

İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak ise CNBC'yi Türkiye'ye, Türkçe içeriğiyle geri getirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CNBC Türkiye, taahhüt ettiğimiz eksiksiz, tarafsız, doğru bilgi ve haber içeriğiyle hiç şüphesiz ülkemizdeki iş piyasalarında çığır açacaktır. Türkiye, 85 milyonluk nüfusu ve büyüyen yatırımcı tabanıyla hareketli ve çok yönlü bir ekonomiye sahiptir. Amacımız, karar alma süreçlerini kolaylaştıracak gelişmiş bir bilgi akışı sağlamak ve Türkiye'deki iş dünyasının ve piyasaların tüm potansiyelini ortaya çıkarmaktır. CNBC Türkiye, izleyicilerinin sürekli değişen küresel iş ortamında bilinçli kararlar almalarına ve fırsatları yakalamalarına yardımcı olacaktır."

 

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