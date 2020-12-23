Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün üniversite öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Lisansta 550 lira olan rakamı 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise ödemeyi 1650 liradan 1950 liraya çıkarmış oluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta kabul edilen 2021 yılı bütçesinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Bütçe görüşmelerinin, Meclisin temel görevleri arasında ilk sıralarda yer aldığını söyleyen Erdoğan, Meclis’te kabul edilmesiyle bütçenin artık, iktidarı ve muhalefetiyle tüm Meclis’in, tüm ülkenin ve milletin bütçesi haline geldiğini dile getirdi.

Demokrasilerin, iktidarla birlikte muhalefetin de varlığıyla anlam kazandığını ifade eden Erdoğan, böylesine önemli bir sürecin, Meclis’in tamamının yoğun mesaisinin ardından nihayete ermesinin, Türkiye’deki demokrasinin işleyişinin en önemli göstergelerinden olduğuna işaret etti.

Komisyondaki ve Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında teklifleri ve tenkitleriyle bütçeye katkı sunan, istisnasız tüm milletvekillerine teşekkür eden Erdoğan, “Bu bütçe, 83 milyon vatandaşımızın her birine hizmet edecek, her insanımızın hayatına dokunacak, her bireyin geleceğinin inşasına katkı verecek bir belgedir.” dedi.

Her bütçenin önemli olduğunu ancak bu yıl, koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bir dönemde hazırlanıp yürürlüğe girecek olması nedeniyle, 2021 bütçesinin ayrı bir ehemmiyete sahip olduğunu belirten Erdoğan, “Amacımız, bir yandan salgının olumsuz etkilerini azaltmak diğer yandan da ülkemizi hedeflerine doğru adım adım yaklaştırmaktır.” diye konuştu.

Erdoğan, böylesine kritik bir dönemde, bütçe üzerindeki tartışmaların hem daha yoğun hem daha kapsamlı olmasının gayet tabii olduğunu söyleyerek, “Önemli olan bu tartışmaların ahlaki, adil, yapıcı bir zeminde yürümesidir. Hakaretten, iftiradan, yalandan, çarpıtmadan uzak her eleştiriye, katılmasak da saygımız vardır.” ifadelerini kullandı.

Bütçe görüşmelerinde saygıya layık pek çok muhalif görüşün ifade edildiğini, seviyeli değerlendirmelerin ortaya koyulduğunu aktaran Erdoğan, “Fikri olan fikrini söyler, fikri olmayan ise yalanla, iftirayla, hakaretle kendini göstermeye çalışır. Bütçe görüşmeleri sırasında bu yönteme başvuranlar da olduğunu üzüntüyle gördük.” değerlendirmesini yaptı.

“2021 kredi ve burs miktarını belirledik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün üniversite öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Lisansta 550 lira olan rakamı 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise ödemeyi 1650 liradan 1950 liraya çıkarmış oluyoruz.” dedi.