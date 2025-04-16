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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum." dedi.

15 Nisan 2025 | 20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Gerilimlerin tırmandığı, sürekli yeni krizlerin baş gösterdiği bir dönemde Türkiye olarak adaleti, barışı, diplomasiyi öncelemeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet, yolsuzluk soruşturmalarının üstünü örtmek için Batı'ya yalvarırken, biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte artırmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kalıcı huzura ve istikrara kavuşmasına kim engel olursa, açık söylüyorum, karşısında Suriye Hükümetiyle birlikte bizi de bulacaktır. Terör koridoruyla Suriye'nin parçalanmasına nasıl müsaade etmediysek başka koridorlarla bu ülkenin bölünmesine de aynı şekilde izin vermeyiz. Suriye'de 8 Aralık öncesine geri dönüş diye bir ihtimal ortadan kalkmıştır. 8 Aralık devrimiyle birlikte bu ülkede artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye konusunda kimi aktörler Türkiye'nin sabır taşının direncini sınamak yerine dostluğunun kıymetini bilmeli, örgüt gibi değil devlet gibi hareket etmeli." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"(Zirai don) Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip ürünlerde yurt içi gıda arzını olumsuz etkileyecek bir risk yok. Üretimin devamlılığını ve arz güvenliğini sağlamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli adımları atmaktadır. ÇKS'ye kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan çiftçilerin üretim harcamalarının, hasar oranına göre karşılanması için Bakanlığımız çalışmalara başladı. Hükümetimizin tüm imkanlarıyla, tüm kapasitesiyle bu zor günlerinde çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olduğunun bilinmesini istiyorum"

"Cezaların artmasıyla illegal çakar kullanımı yüzde 80 oranında düştü. Bunu sıfırlayana kadar denetimlerimizi sürdüreceğiz"

"10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" 
 

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SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
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Haftanın temettü takvimi: Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte 14-18 Nisan temettü programı
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