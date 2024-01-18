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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara dahil 48 ilin başkan adaylarını açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara dahil 48 ilin başkan adaylarını açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını daha açıkladı.

18 Ocak 2024 | 16:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara dahil 48 ilin başkan adaylarını açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. 

Erdoğan, törende AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladı. 

İşte il il başkan adayları... 

ANKARA

Turgut Altınok

ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir

ADIYAMAN

Ziya Polat

AFYONKARAHİSAR

Hüseyin Ceylan Uluçay

AĞRI

Mehmet Salih Aydın

AKSARAY

Evren Dinçer

AMASYA

Mehmet Uyanık

ANTALYA

Hakan Tütüncü

ARDAHAN

Yunus Baydar

BATMAN

Adil Sebati Ceylan

BAYBURT

Mete Memiş

BİLECİK

Mustafa Yaman

BOLU

Muhammed Emin Demirkol

BURDUR

Mehmet Şimşek

ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın

DİYARBAKIR

Mehmet Halis Bilden

GAZİANTEP

Fatma Şahin

GÜMÜŞHANE

Ercan Çimen

HAKKARİ

İsmet Ölmez

HATAY

Mehmet Öntürk

IĞDIR

Ülkü Öcal

İZMİR

Hamza Dağ

KAHRAMANMARAŞ

Fırat Görgel

KARABÜK

Özkan Çetinkaya

KARAMAN

Mevlüt Akgün

KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç

KIRIKKALE

Mehmet Saygılı

KIRŞEHİR

Osman Arslan

KİLİS

Reşit Polat

KONYA

Uğur İbrahim Altay

KÜTAHYA

Kamil Saraçoğlu

MALATYA

Sami Er

MARDİN

Abdullah Erin

MUŞ

Feyat Asya

NEVŞEHİR

Mehmet Savran

NİĞDE

Emrah Özdemir

SAKARYA

Yusuf Alemdar

SİİRT

Ekrem Olğaç

SİVAS

Hilmi Bilgin

ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül

ŞIRNAK

Mehmet Yarka

TEKİRDAĞ

Cüneyt Yüksel

TRABZON

Ahmet Metin Genç

TUNCELİ

Erkan Eroğlu

UŞAK

Mehmet Çakın

VAN

Abdulahat Arvas

YOZGAT

Celal Köse

ZONGULDAK

Ömer Selim Alan

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