Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam 3 televizyon kanalının ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerjide yeni bir müjde olacak mı?" sorusuna, ""20 Nisan'da Karadeniz gazımız devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini 20 Nisan'da Filyos'ta yakacağız, sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak. Uzun yıllardır ilmek ilmek işlediğimiz enerji bağımsızlığımızın ateşi o gün Karadeniz'den başlayarak dalga dalga tüm yurda yayılacak. Karadeniz gazı başta olmak üzere Türkiye'nin bütün büyük projeleri konusunda muhalefet ya 'istemezük'çü bir tavır takındı ya da 'Yapamazsınız' dediler. Muhalefetin 'Yapamazsınız, yapsanız da açamazsınız' dediği ne varsa hepsini hayata geçirdik. Böyle kısır bir vizyona, böyle dar bir düşünce yapısına sahip muhalefetin bu ülkede eser siyaseti üretmesi beklenemez." yanıtını verdi.

"Türkiye'ye sınıf atlatacak yeni yatırımlarımız, projelerimiz var"

Karadeniz gazının uzun yıllara dayanan planlama ve stratejiyle hayata geçirileceğini vurgulayan Erdoğan, "Önce arama gemilerimizi aldık, ardından sondaj gemilerimizi getirdik, daha sonra bu gemilerde çalışacak insan kaynağımızı yetiştirdik. Tüm bunların ardından yerli ve milli bir enerji politikasıyla Karadeniz'de 710 milyar metreküplük gazı bulduk. Burada duracak değiliz, aramaya, sondaj yapmaya devam edeceğiz. Daha gidecek yolumuz var. Türkiye'ye sınıf atlatacak yeni yatırımlarımız, projelerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Sismik araştırma ve sondajla ilgili gemilerin alındığını anımsatan Erdoğan, "Eskiden bu tür imkanlar yoktu ama şimdi bizim hem sismik araştırma gemilerimiz var hem sondaj gemilerimiz var." dedi.

Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin değerlendirmeleri sorulan Erdoğan, tüm dünyanın, klasik ekonomi politikalarının, karşılaşılan sorunlara çözüm getiremediğini yaşayarak öğrendiğini belirtti.

Bu gerçeği çok önceden görerek kendilerine yeni bir yol çizdiklerini söyleyen Erdoğan, "Her yeni küresel kriz, çok büyük eleştirileri göğüsleyerek hayata geçirdiğimiz Türkiye Ekonomi Modeli'nin doğruluğunu teyit ediyor. Bu sayede riskleri başarıyla bertaraf ettiğimiz gibi büyümede, istihdamda, ihracatta ve turizmde tarihi rekorlara imza atıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, ekonominin geçen yıl yüzde 5,6 büyüdüğünü hatırlatarak, "Bu oranla G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Ekonomimiz son 10 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Makine ve teçhizat yatırımlarımız son 13 çeyrek boyunca aralıksız büyümesine devam ediyor. Sanayi ve turizm gibi döviz getirici sektörlerimiz, Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar güçlendi." ifadelerini kullandı.

"Mart ayı itibarıyla yıllık yaklaşık 256 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik"

İhracatın da Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine çıktığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mart ayı itibarıyla yıllık yaklaşık 256 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Rekorlar kırdığımız bir diğer alan elbette turizm sektörü oldu. Geçen yılı 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar turizm geliriyle yani sektörün altın yılı olan 2019'un üzerinde bir performansla bitirdik. Enflasyondaki düşüşün insanlarımızın günlük hayatına daha belirgin şekilde yansımasını sağlamak için de gereken adımları atıyoruz. Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığımızda, Merkez Bankamızda, diğer birimlerimizde yürütülen çalışmalar var. İnşallah seçimden sonra bunların hepsini bir araya getirip ekonomi politikamızı daha güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz."

"Ülke genelinde istasyonlar kurulmaya devam ediyor"

Eşi Emine Erdoğan'a ait "Anadolu" renkli Togg otomobilini kullandığı görüntülerin ekranlara getirilmesinin ardından, sürüş deneyimi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu aracın kullanımındaki konfor, bugüne kadar pek şahit olmadığım ki buna şu andaki makam otomobilim de dahil. Gerçekten çok çok konforu yüksek. Yani virajlardan tutunuz da yoldaki gidişler, tabii elektrikli oluşu filan, onlar da işi daha da huzurlu, rahat hale getiriyor. Yoğun şekilde de ülke genelinde istasyonlar kurulmaya devam ediyor. Eşim zaten bu araçtan çok çok memnun kaldı. O da çok huzurlu, rahat. Ayrıca tabii bizim diğer makam otomobili, o da gerçekten güzel, huzurlu. Ülkemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Yüzyılı'nı, teknolojisini sivil sanayi alanında Togg ile başlattık"

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de Togg otomobil gönderildiğini hatırlatarak, "İlham Bey de memnuniyetini ifade etti, 'Çok çok güzel bir araç' dedi. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı, teknolojisini sivil sanayi alanında Togg ile başlattık. İnşallah hız kesmeden daha büyük yatırımlarla, hizmet ve eserlerle yolumuza devam edeceğiz. Tabii direksiyona geçince bambaşka hisler, duygular yaşadık." ifadelerini kullandı.

Togg otomobili için kısa sürede 177 bin sipariş aldıklarını anımsatan Erdoğan, "Bu büyük devletin, bu aziz milletin, yerli ve milli bir otomobil markasının olmamasının üzüntüsünü bugüne kadar hep yaşadık ve sorumluluktu. Rahmetli hoca, Devrim otomobilinin üretimini yapmıştı, biz de 'devrin otomobili'nin üretimini gerçekleştirdik. Şu anda 'devrin otomobili' Togg, sürat, konfor, güvenlik ne ararsanız var." dedi.