Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan etkilenen çiftçi ve sanatçılara yönelik yeni destekleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta “MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni”nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve aş imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır.” dedi.

“Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam ediyor.” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk.

Sanayi sektöründe 2021’in ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre 338 bin kayıtlı istihdam artışı olması büyümenin, sağlıklı ve istihdam dostu olduğunun işaretidir.

Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı.”

“Kuraklık Sigortası’nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70’e çıkarıyoruz”

Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelendiğini belirten Erdoğan, “Kuraklık Sigortası’nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70’e, hasar ödeme oranını yüzde 80’e çıkarıyoruz.” dedi.

Erdoğan, “Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız.” diye konuştu.

Sanatçılara ve tiyatro sektörüne destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek verileceğini, tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlanacağını söyledi.