Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DOĞALGAZ AÇIKLAMALARI *

“Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir.” diyen Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, “Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir. Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir” dedi.

“Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi.” diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ REZERVİ KEŞFEDİLDİ *

“Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız.” ifadesini kullandı.

‘İNŞALLAH BİR MÜJDELİ HABERİ AKDENİZ’DEN DE BEKLİYORUZ’ *

“İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz’den de bekliyoruz” ifadesini kullanan Erdoğan, “Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz’de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah’ın izniyle devamı da gelecek. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. “Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz.

Bakan Albayrak: Keşifle cari açığı değil cari fazlayı konuşacağız *

Daha sonra söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise ”Mutluyuz, gururluyuz. Ağustos ayı zaferler ayı. Bugün yine bir ağustos ayında on yıllardır süre gelen enerji alanında makus talihini tarihe gömdüğümüz bir sürece şahitlik ediyoruz. Özellikle enerji başta olmak üzere ekonomi olmak üzere ülkemiz büyük ve güçlü tam bağımsızlık yolculuğunda büyük adım attı. Bugün burada ifade edilen keşif 83 milyonun. Buradaki mevcut keşif ve potansiyelle inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız” dedi.