Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapılması gereken bir döneme girildiğini kaydeden Erdoğan, “Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir.” diye konuştu.

“İLAÇ VE GIDA KONUSUNDA HİÇBİR SIKINTI YOK”

İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını belirten Erdoğan, “Paniğe asla kapılmayacağız çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz.” ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından başlıklar şöyle:

Hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da mağduriyetine de istiskaline de izin vermeyiz.

Yaşlılarımızı hastalıktan korumak için aldığımız tedbirleri, onlara saygısızlığın bahanesine dönüştürenlere müsaade etmeyeceğiz.

Tüm bu tedbirleri titizlikle uyguladığımızda inşallah en kısa sürede bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz.

Tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımız seferberlik ruhuyla çalışıyor.

Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz, solunum cihazı üretimi konusunda hızlı mesafe kat ediyoruz.

YURT DIŞI UÇUŞLAR TAMAMEN SONA ERDİRİLDİ

Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

ÖZEL SEKTÖRDE ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.

Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine buradan kararlaştırılacaktır.

Tedbirler 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulamaya geçmiştir.

PİKNİK ALANLARI HAFTA SONU KAPALI OLACAK

Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonu kapalı olacak, hafta içi de buralarda toplu olarak bir arada bulunulmayacak.

Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimiz de alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir.

Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.