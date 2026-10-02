İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM'dan sağanak uyarısı

İstanbul’da yağışlı hava bugün etkisini artıracak. İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), sabah saatlerinde başlayan yağmurun öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanağa dönüşmesinin beklendiğini bildirdi. Kentte sıcaklığın gün içinde 14 ila 18 derece arasında seyredeceği, yağışın gece saatlerinde de devam edeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?
3 Ekim 2026 Cumartesi
Hava Sıcaklığı 15-20°C
Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu
Yağış miktarı: 2-5 kg arası
4 Ekim 2026 Pazar
Hava sıcaklığı 14-22°C
Parçalı ve az bulutlu
Yağış beklenmiyor